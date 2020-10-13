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  • На "опитуванні Зеленського" будуть питати про легалізацію марихуани, щоб залучити молодь на вибори, - ЗМІ
13 жовтня 2020, вівторок, 15:59 5
Президент 2020-10-13T16:45:03+03:00
Українські Новини
На "опитуванні Зеленського" будуть питати про легалізацію марихуани, щоб залучити молодь на вибори, - ЗМІ

На "опитуванні Зеленського" будуть питати про легалізацію марихуани, щоб залучити молодь на вибори, - ЗМІ

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, опитування Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський планує включити питання, що цікавлять молодь, наприклад, про легалізацію марихуани крім того, що спочатку він хотів включити в опитування виборців на дільницях в день місцевих виборів, 25 жовтня, питання про окуповані Крим і Донбас.. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в Офісі президента.

"...Ідея опитування вже витала в кабінетах. Тоді прийшла інша думка: з огляду на, що партія "Слуга народу" втратила підтримку у старшого покоління, не оскільки рік тому підтримується середнім, але все ще популярна серед молоді, то саме молодих людей необхідно залучити до голосування. Тому в опитування вирішили включити питання, які зацікавлять саме молодих українців. Наприклад, йтися може про легалізацію каннабісу", - зазначив співрозмовник.

Зазначається, що анкети для опитування не планують видаватися на виборчих дільницях. Опитування планують провести в формі екзит-полу за приватні кошти. Однак джерело не уточнило, за чиї саме гроші хочуть здійснити затію Зеленського джерело не уточнило.

Організатори опитування планують надрукувати 5 млн анкет з питаннями, які молоді люди в наметах біля виборчих дільниць будуть пропонувати заповнити тим, хто приходить на вибори.

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія не має інформації про анонсований Зеленським опитуванні  25 жовтня і не привернути до його організації та проведення.

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що таке опитування не може бути законно проведено в приміщеннях для голосування, а в разі проведення на вулиці -  не матиме юридичних наслідків.

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