В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться

Сьогодні, 14 жовтня, в Україні 217-й день карантину, який був продовжений Кабміном до кінця року під час засідання у вівторок, 13 числа у той час, як 12 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 133 до 270 587, кількість померлих від захворювання - на 107 осіб до 5 122.

Також на засіданні було прийнято рішення про зміну критеріїв адаптивного карантину. Зокрема, в 2 рази збільшено цільовий показник охоплення тестуванням - з 24 тис. тестів на 100 тис. населення до 48 тис. На 100 тис. населення в перебігу останніх 7 днів. Внесено зміни в кількість зайнятих ліжок, які враховуються при встановленні рівня епідемічної небезпеки.

Також змінено критерій віднесення до "червоного рівня" епіднебезпеки - тепер для цього захворюваність протягом 14 днів має перевищувати 320 осіб на 100 тис. населення.

Зараз цей критерій був динамічним: адміністративна одиниця могла бути віднесена до "червоної зони" в разі перевищення середнього по країні рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію в 5 разів і більше.

Також Кабмін заборонив роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

Крім того, уряд заборонив масові заходи за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій".

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін заборонив проведення неміжнародних спортивних заходів з глядачами.

Також за добу Київ перевів на "дистанційку" ще 74 класи.

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