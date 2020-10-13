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13 жовтня 2020, вівторок, 18:43 13
Кабмін 2020-10-13T20:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін змінив критерії адаптивного карантину

Кабмін змінив критерії адаптивного карантину

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, Адаптивний карантин
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Кабінет Міністрів, продовживши карантин до кінця 2020 року, також вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Зокрема, у 2 рази збільшено цільовий показник охоплення тестуванням - з 24 тис. тестів на 100 тис. населення до 48 тис. на 100 тис. населення в перебігу останніх 7 днів.

Внесено зміни в кількість зайнятих ліжок, які враховуються при встановленні рівня епідемічної небезпеки.

"Ми не будемо враховувати ліжка, які відведені в дитячих і педіатричних відділеннях", - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також змінено критерій віднесення до "червоного рівня" епідбезпеки - тепер для цього захворюваність упродовж 14 днів повинна буде перевищувати 320 осіб на 100 тис. населення.

Зараз цей критерій був динамічним: адміністративна одиниця могла бути віднесена до "червоної зони" в разі перевищення середнього по країні рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію в 5 разів і більше.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів заборонив проведення спортивних заходів з глядачами, за винятком міжнародних змагань та матчів.

Крім того, відтепер з 22:00 до 7:00 заборонено роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування.

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