За добу Київ перевів на "дистанційку" ще 74 класи

Кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилася на рівні 5, переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 74 до 594 в порівнянні попередньою добою у той час, як Кабмін продовжив карантин до кінця року

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти й науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 610 учнів і 412 вчителів.

Також в столиці тимчасово закрито 4 установи дошкільної освіти та 78 груп.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів, продовживши карантин до кінця 2020 року, також вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину. Так, у 2 рази збільшено цільовий показник охоплення тестуванням, а для віднесення до "червоного рівня" захворюваність упродовж 14 днів повинна буде перевищувати 320 осіб на 100 тис. населення.

Також Кабмін заборонив проведення спортивних заходів з глядачами, за винятком міжнародних змагань та матчів.

Крім того, установам середньої освіти уряд рекомендує встановити осінні канікули з 15 до 30 жовтня, а університетам - проводити дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

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