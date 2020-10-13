підписатися на розсилку
28 28.41
32.9 33.5
˟
13 жовтня 2020, вівторок, 19:41 4
Суспільство 2020-10-13T20:00:02+03:00
Українські Новини
За добу Київ перевів на "дистанційку" ще 74 класи

За добу Київ перевів на "дистанційку" ще 74 класи

Анна Рудык
Школа, Карантин в школах Києва, Карантин в школах, Школи у Києві, Навчальні заклади, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Карантин в Україні, карантин в Києві, Крантин
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилася на рівні 5, переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 74 до 594 в порівнянні попередньою добою у той час, як Кабмін продовжив карантин до кінця року.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти й науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 610 учнів і 412 вчителів.

Також в столиці тимчасово закрито 4 установи дошкільної освіти та 78 груп.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів, продовживши карантин до кінця 2020 року, також вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину. Так, у 2 рази збільшено цільовий показник охоплення тестуванням, а для віднесення до "червоного рівня" захворюваність упродовж 14 днів повинна буде перевищувати 320 осіб на 100 тис. населення.

Також Кабмін заборонив проведення спортивних заходів з глядачами, за винятком міжнародних змагань та матчів.

Крім того, установам середньої освіти уряд рекомендує встановити осінні канікули з 15 до 30 жовтня, а університетам - проводити дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

Більше новин про: Школа Карантин в школах Києва Карантин в школах Школи у Києві Навчальні заклади Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Києві Карантин в Україні карантин в Києві Крантин

Шкільні вчителі зможуть створювати власні навчальн...
Кабмін рекомендував з 15 жовтня відправити школярі...
У Харківській області посилюють контроль за дотрим...
Кабмін змінив критерії адаптивного карантину...
В Україні продовжили адаптивний карантин до кінця 2020 року. Що зміниться
Кабмін заборонив роботу ресторанів з 22:00 до 7:00
Новини
Олександр Ярославський розповів, що буде з Харківським авіазаводом та "Електроважмашем" 19:47
За добу Київ перевів на "дистанційку" ще 74 класи 19:41
Затори в Києві. Фото: Google Maps
У передсвятковий вівторок Київ паралізували гігантські затори. Список і карта найбільш завантажених вулиць 19:13
МАУ анонсувала рейси на зимовий сезон: які країни зможуть відвідати українці 18:51
Кабмін змінив критерії адаптивного карантину 18:43
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
більше новин
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку 11:32
Максиму Нефедову готують підозру за зловживання владою - вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з РФ 13:15 Документ
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
більше новин
МВФ поліпшив прогноз зниження ВВП України з 8,2% до 7,2% в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok