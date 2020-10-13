В Україні знову понад 5 тис. нових випадків коронавірусу за добу

12 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 133 до 270 587, кількість померлих від захворювання — на 107 осіб до 5 122 в порівнянні з попередньою добою , при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 16,1%, нових летальних випадків - у 2,4 раза.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 13 жовтня в Україні зареєстровано 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 122 летальних, 116 562 особи одужали.

За добу зафіксовано 5 133 нових випадки захворювання, одужали 2 152 людини, померли 107 осіб.

Таким чином, 12 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж тих, хто одужав - 5 133 проти 2 152.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 13 жовтня склало 148 903 особи, що на 2% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (28 090), Харківській (25 625) та Львівській областях (23 129).

Наразі коронавірус виявлено:

Вінницька область — 7726 випадків;

Волинська область — 9955 випадків;

Дніпропетровська область — 9272 випадки;

Донецька область — 5961 випадок;

Житомирська область — 8661 випадок;

Закарпатська область — 11042 випадки;

Запорізька область — 5762 випадки;

Івано-Франківська область — 15580 випадків;

Кіровоградська область — 1355 випадків;

Київ — 28090 випадків;

Київська область — 11525 випадків;

Львівська область — 23129 випадків;

Луганська область — 1917 випадків;

Миколаївська область — 4867 випадків;

Одеська область — 17047 випадків;

Полтавська область — 4906 випадків;

Рівненська область — 14868 випадків;

Сумська область — 7485 випадків;

Тернопільська область — 16250 випадків;

Харківська область — 25625 випадків;

Херсонська область — 2024 випадки;

Хмельницька область — 9230 випадків;

Чернівецька область — 16649 випадків;

Черкаська область — 5849 випадків;

Чернігівська область — 5812 випадків.

Як повідомляли Українські новини, в Україні 320 шкіл закрито на карантин, а 110 тис. школярів перебувають на самоізоляції.

Також сьогодні Міністерство охорони здоров'я запропонує Кабміну посилити карантинні заходи в країні.

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