В Україні знову понад 5 тис. нових випадків коронавірусу за добу

12 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 133 до 270 587, кількість померлих від захворювання — на 107 осіб до 5 122 в порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 16,1%, нових летальних випадків - у 2,4 раза. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 13 жовтня в Україні зареєстровано 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 122 летальних, 116 562 особи одужали. За добу зафіксовано 5 133 нових випадки захворювання, одужали 2 152 людини, померли 107 осіб. Таким чином, 12 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж тих, хто одужав - 5 133 проти 2 152. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 13 жовтня склало 148 903 особи, що на 2% більше в порівнянні з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (28 090), Харківській (25 625) та Львівській областях (23 129). Наразі коронавірус виявлено: Вінницька область — 7726 випадків; Волинська область — 9955 випадків; Дніпропетровська область — 9272 випадки; Донецька область — 5961 випадок; Житомирська область — 8661 випадок; Закарпатська область — 11042 випадки; Запорізька область — 5762 випадки; Івано-Франківська область — 15580 випадків; Кіровоградська область — 1355 випадків; Київ — 28090 випадків; Київська область — 11525 випадків; Львівська область — 23129 випадків; Луганська область — 1917 випадків; Миколаївська область — 4867 випадків; Одеська область — 17047 випадків; Полтавська область — 4906 випадків; Рівненська область — 14868 випадків; Сумська область — 7485 випадків; Тернопільська область — 16250 випадків; Харківська область — 25625 випадків; Херсонська область — 2024 випадки; Хмельницька область — 9230 випадків; Чернівецька область — 16649 випадків; Черкаська область — 5849 випадків; Чернігівська область — 5812 випадків. Як повідомляли Українські новини, в Україні 320 шкіл закрито на карантин, а 110 тис. школярів перебувають на самоізоляції. Також сьогодні Міністерство охорони здоров'я запропонує Кабміну посилити карантинні заходи в країні.