Глава Антикорупційного суду Танасевич у вересні заробила на 116 тис. гривень більше, ніж в серпні

Зарплата глава Вищого антикорупційного суду Олени Танасевич у вересні становила 188 146,69 гривень, в той час, як в серпні вона заробила 72,1 тис. гривень. Заробітна плата її заступника Євгена Крука становила 141 613,68 гривень, глави Апеляційної палати Данила Чорненька - 142 771,78 гривень, загалом судді Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати суду після того, як в серпні отримали до 149 тис. гривень, за вересень отримали від 83,8 тис. до 211,6 тис. гривень зарплати. Про це йдеться у відповіді суду на запит Українських Новин. Із 188 146 гривень - 89 511 гривень склали оклад, по 8 951 гривень - доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці і перебування на адміністративній посаді, 13 426 гривень - доплата за науковий ступінь 26 853 гривень - доплата за вислугу років. Також їй нараховано 40 452 гривень оплати щорічної основної відпустки. Зарплата Олени Танасевич у вересні. Відповідь на запит Українських Новин Як повідомляли Українськi Новини, глава Антикорупціного суду Танасевич в липні отримала зарплату в чотири рази вищу окладу. Також середня зарплата суддів Верховного Суду за липень - понад півмільйона гривень.