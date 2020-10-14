Глава Антикорупційного суду Танасевич у вересні заробила на 116 тис. гривень більше, ніж в серпні

Про це йдеться у відповіді суду на запит Українських Новин.

Із 188 146 гривень - 89 511 гривень склали оклад, по 8 951 гривень - доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці і перебування на адміністративній посаді, 13 426 гривень - доплата за науковий ступінь 26 853 гривень - доплата за вислугу років.

Також їй нараховано 40 452 гривень оплати щорічної основної відпустки.

Зарплата Олени Танасевич у вересні. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українськi Новини, глава Антикорупціного суду Танасевич в липні отримала зарплату в чотири рази вищу окладу.

Також середня зарплата суддів Верховного Суду за липень - понад півмільйона гривень.

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