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14 жовтня 2020, середа, 06:00 5
Судова влада 2020-10-14T06:45:02+03:00
Українські Новини
У вересні суддям Антикорупційного суду нарахували від 83,8 тис. гривень зарплати

У вересні суддям Антикорупційного суду нарахували від 83,8 тис. гривень зарплати

Елена Новикова
Зарплата, Антикорупційний суд, зарплати суддів
ВАСУ Фото: slovoidilo.ua
ВАСУ Фото: slovoidilo.ua

Судді Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати суду після того, як в серпні отримали до 149 тис. гривень, за вересень отримали від 83,8 тис. до 211,6 тис. гривень зарплати.

Про це йдеться у відповіді суду на запит Українських Новин.

Зарплата керівника апарату суду Богдана Крикливенка за вересень становить 128 524 гривні.

Суддя Інна Білоус за вересень отримала 147 430 гривень, суддя Андрій Біцюк - 141 429 гривень, суддя Сергій Боднар - 163 638 гривень, суддя Володимир Воронько - 211 689 гривень, суддя Тетяна Гавриленко - 105 305 гривень, суддя Маркіян Галабала - 116 813 гривень, суддя Микола Глотов - 131 352 гривні, Віталій Дубас - 126 908 гривень, суддя Лариса Задорожна - 151 424 гривні, суддя Інна Калугіна - 104 854 гривень, суддя Олег Коліуш - 137 483 гривні, суддя Олексій Кравчук - 159 063 гривні, суддя Віталій Крикливий- 129 792 гривень, суддя Віктор Маслов - 136 207 гривень, суддя Віра Михайленко - 167 355 гривень, суддя Дмитро Михайленко - 194 247 гривень, суддя Наталя Мовчан - 175 175 гривень, суддя Сергій Мойсак - 193 586 гривень, суддя Андрій Никифоров - 83 853 гривні, суддя Віктор Ногачевський - 103 834 гривні, суддя Оксана Олійник - 183 998 гривень, суддя Олег Павлишин - 98 065 гривень, суддя Ігор Панаїд - 164 287 гривень, суддя Віктор Панкулич - 141 316 гривень, суддя Ольга Саландяк - 184 615 гривень , суддя Олександр Семенников - 163 253 гривні, суддя Катерина Сікора - 187 240 гривень, суддя Ігор Строгий - 136 207 гривень, суддя Олег Ткаченко - 126 908 гривень, суддя Леся Федорак  - 141 519 гривні, суддя Олег Федоров - 115 371 гривню, суддя Тимур Хамзін - 180 384 гривні, суддя Валерія Чорна - 107 679 гривень, суддя Катерина Широка - 151 396 гривень, суддя Ярослав Шкодін - 129 792 гривень.

Зарплати у Вищому антикорупційному суді у вересні. Відповідь на запит Українських НовинЗарплати у Вищому антикорупційному суді у вересні. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українськi Новини, глава Антикорупціного суду Танасевич в липні отримала зарплату в чотири рази вищу окладу.

Також середня зарплата суддів Верховного Суду  за липень - понад півмільйона гривень. 

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