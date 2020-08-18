Голова антикорупційного суду Танасевич в липні отримала зарплату, яка в чотири рази вища окладу

Зарплата голови Вищого антикорупційного суду Олени Танасевич, яка задекларувала 449 тис. гривень доходів у спільній власності з чоловіком Михайлом та 1 млн гривень фінансових зобов'язань за 2018 рік, в липні становила 54 464,95 гривень, її заступника Євгена Крука — 88 118,76 гривень, глави Апеляційної палати Даниїли Чорненької — 218 071,23 гривень.

Про це сказано у відповіді суду на запит Українських Новин.

Зазначається, що заробітна плата посадових осіб органів державної влади та суддівська винагорода суддям на період карантину нараховуються в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. При цьому в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Так, Танасевич була нарахована заробітна плата за липень в розмірі 54 465 гривень.

З них 14 708 гривень склали оклад, 1 471 гривень — доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, 527 гривень — доплата за ненормований робочий день, 1 471 гривень — доплата за перебування на адміністративній посаді 2 206 гривень — доплата за науковий ступінь , 4 412 гривень — доплата за вислугу років, 6 908 гривень — перерахунок за червень.

Також їй нараховано 22 761 гривень оплати щорічної основної відпустки.

Як повідомляли Українські Новини, глава Антикорупційного суду Танасевич відмовилася оцінити рівень корупції в Україні.

Вищий антикорупційний суд вирішив почати роботу 5 вересня.

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