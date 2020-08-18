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  • Голова антикорупційного суду Танасевич в липні отримала зарплату, яка в чотири рази вища окладу
18 серпня 2020, вівторок, 06:15 9 Документ
Політика 2020-08-18T08:00:02+03:00
Українські Новини
Голова антикорупційного суду Танасевич в липні отримала зарплату, яка в чотири рази вища окладу

Голова антикорупційного суду Танасевич в липні отримала зарплату, яка в чотири рази вища окладу

Надежда Комендантова
Вищий антикорупційний суд, Антикорупційний суд, Олена Танасевич, ВАКС, зарплати суддів
Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич.
Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич.

Зарплата голови Вищого антикорупційного суду Олени Танасевич, яка задекларувала 449 тис. гривень доходів у спільній власності з чоловіком Михайлом та 1 млн гривень фінансових зобов'язань за 2018 рік, в липні становила 54 464,95 гривень, її заступника Євгена Крука — 88 118,76 гривень, глави Апеляційної палати Даниїли Чорненької   — 218 071,23 гривень.

Про це сказано у відповіді суду на запит Українських Новин.

Зазначається, що заробітна плата посадових осіб органів державної влади та суддівська винагорода суддям на період карантину нараховуються в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. При цьому в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Так, Танасевич була нарахована заробітна плата за липень в розмірі 54 465 гривень.

З них 14 708 гривень склали оклад, 1 471 гривень — доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, 527 гривень — доплата за ненормований робочий день, 1 471 гривень — доплата за перебування на адміністративній посаді 2 206 гривень — доплата за науковий ступінь , 4 412 гривень — доплата за вислугу років, 6 908 гривень — перерахунок за червень.

Також їй нараховано 22 761 гривень оплати щорічної основної відпустки.

Як повідомляли Українські Новини, глава Антикорупційного суду Танасевич відмовилася оцінити рівень корупції в Україні.

Вищий антикорупційний  суд вирішив почати роботу 5 вересня.

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