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10 вересня 2020, четвер, 06:30 7 Документ
Судова влада 2020-09-10T06:45:01+03:00
Українські Новини
Глава Антикорупційного суду в серпні заробила 72,1 тис. гривень

Глава Антикорупційного суду в серпні заробила 72,1 тис. гривень

Валерия Драгомирова
Антикорупційний суд, Олена Танасевич, зарплата суддів
Олена Танасевич
Олена Танасевич

В той час, як Конституційний Суд (КС) визнав неконституційним обмеження на час карантину зарплат чиновників до 47 тис. гривень, зарплата глави Вищого антикорупційного суду Олени Танасевич в серпні склала 72 139,83 гривень, її заступника Євгена Крука - 61 564, 14 гривень, глави Апеляційної палати Данило Чорненька - 5 703 гривень.

Про це йдеться у відповіді суду на запит Українських Новин.

Зазначається, що заробітна плата посадових осіб органів державної влади та суддівська винагорода суддям на період карантину нараховуються в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. При цьому в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Так, Танасевич була нарахована заробітна плата за липень в сумі 72 139,83 гривень.

З них 17 282 гривень склали оклад, по 1 728 гривень - доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці і перебування на адміністративній посаді, 2 592 гривень - доплата за науковий ступінь, 5 185 гривень - доплата за вислугу років.

Також їй нараховано 43 625 гривень оплати щорічної основної відпустки.

Зарплата глави Вищого антикорупційного судуЗарплата глави Вищого антикорупційного суду

Як повідомляли Українськi Новини, зарплата Танасевич в липні становила 54,5 тис. гривень , Крука - 88,1 тис. гривень, Чорненька - 218 тис. гривень.

Раніше Танасевич вказала в декларації 1 млн гривень фінзобов'язань і нерухомість, записану на чоловіка.

Колишня суддя Печенізького районного суду Харківської області Олена Танасевич в травні 2019 року була обрана головою Вищого антикорупційного суд.

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