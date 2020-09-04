Середня зарплата суддів Верховного Суду за липень - понад півмільйона гривень

У той час, як найбільша зарплата суддів Конституційного Суду в липні - майже 400 тис. гривень, зарплата 20 суддів Верховного Суду за липень склала від 357 тис. гривень до 742 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Верховного Суду на запит Українських Новин.

Суддя Всеволод Князєв отримав 542 тис. гривень (в тому числі оклад - 94,2 тис. гривень), суддя Наталія Антонюк отримала 375 тис. гривень (оклад - 84,3 тис. гривень), суддя Тетяна Анцупова отримала 445,7 тис. гривень (оклад - 111,3 тис. гривень), суддя Світлана Бакуліна 708 тис. гривень (оклад - 91,6 тис. гривень), суддя Володимир Британчук отримав 389,2 тис. гривень (оклад - 85,6 тис. гривень), суддя Юрій Власов отримав 685,4 тис. гривень (оклад - 90,6 тис. гривень), суддя Михайло Гриців отримав 742,2 тис. гривень (оклад - 111,3 тис. гривень), суддя Дмитро Гудима отримав 501,2 тис. гривень (оклад - 102,8 тис. гривень), суддя Жанна Єленіна отримала 667,3 тис. гривень (оклад - 111,3 тис. гривень), суддя Олександр золотник отримав 644 тис. гривень (оклад - 111,3 тис. гривень), суддя Олена Кібенко отримала 620,6 тис. гривень (оклад - 94,2 тис. гривень), суддя Леонід Лобойко отримав 597,3 тис. гривень (оклад - 111,3 тис. гривень), суддя Наталія Лященко отримала 667,3 тис. гривень (оклад - 111,3 тис. гривень), суддя Олександр Прокопенко отримав 589 тис. гривень (оклад - 25,7 тис. гривень), суддя Віктор Пророк отримав 357,2 тис. гривень з окладом 42,8 тис. гривень, суддя Лариса Рогач отримала 687,4 тис. гривень (оклад - 91,6 тис. гривень), суддя Олена Ситник отримала майже 500 тис. гривень (оклад - 102,8 тис. гривень), суддя Олег Ткачук отримав 615,8 тис. гривень (оклад - 111,3 тис. гривень), суддя Віталій Уркевіч отримав 597,3 тис. гривень (оклад - 111,3 тис. гривень), суддя Олександра Яновська отримала 680,3 тис. гривень (оклад - 101,5 тис. гривень).

Зарплата вказана з урахуванням доплат, відпускних, матеріальної допомоги та з урахуванням обмежень розміру зарплат чиновників, встановлених законом "Про державний бюджет України на 2020 рік" на час карантину.

Як повідомляли Українськi Новини, зарплата глави Верховного Суду Валентини Данішевської за липень склала 507 087 гривень.

Тим часом голова Конституційного Суду Олександр Тупицький за червень отримав 92,7 тис. гривень зарплати, а за липень — 64 тис. гривень.

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