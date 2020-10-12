Карімов, який погрожував вибухом у БЦ "Леонардо" в Києві, відмовився від апеляційної скарги на арешт

Сухраб Карімов, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, відмовився від апеляційної скарги на свій арешт. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини. Спочатку після судового рішення про арешт захист Карімова подав апеляційну скаргу, однак засідання неодноразово переносилися. При цьому наприкінці вересня — початку жовтня суд продовжив Карімову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Провадження за апеляційною скаргою було закрито у зв'язку з відмовою від неї. Як повідомляли Українські Новини, Карімов, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" в Києві, проходить стаціонарну психіатричну експертизу. Печерський районний суд обрав Сухрабу Карімову, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Також Карімов, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" в Києві під час захоплення будівлі, змінив заручника. Раніше повідомлялося про те, що інформації про можливих співучасників підозрюваного в тероризмі Карімова немає. Крім того, захист має намір оскаржити його арешт.