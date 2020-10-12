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12 жовтня 2020, понеділок, 21:29 6
Судова влада 2020-10-12T22:15:01+03:00
Українські Новини
Карімов, який погрожував вибухом у БЦ "Леонардо" в Києві, відмовився від апеляційної скарги на арешт

Карімов, який погрожував вибухом у БЦ "Леонардо" в Києві, відмовився від апеляційної скарги на арешт

Елена Новикова
Апеляція, Сухраб Карімов, БЦ Леонардо
Затримання Сухраба Карімова. Фото: СБУ
Затримання Сухраба Карімова. Фото: СБУ

Сухраб Карімов, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, відмовився від апеляційної скарги на свій арешт.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Спочатку після судового рішення про арешт захист Карімова подав апеляційну скаргу, однак засідання неодноразово переносилися.

При цьому наприкінці вересня — початку жовтня суд продовжив Карімову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Провадження за апеляційною скаргою було закрито у зв'язку з відмовою від неї.

Як повідомляли Українські Новини, Карімов, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" в Києві, проходить стаціонарну психіатричну експертизу.

Печерський районний суд обрав Сухрабу Карімову, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Також Карімов, який  погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" в Києві під час захоплення будівлі, змінив заручника.

Раніше повідомлялося про те, що  інформації про можливих співучасників підозрюваного в тероризмі Карімова немає.

Крім того, захист має намір оскаржити його арешт.

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