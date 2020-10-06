Карімов, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо", в Києві проходить стаціонарну психіатричну експертизу

Сухраб Карімов, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, проходить стаціонарну психіатричну експертизу. Про це Українським Новинам повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець. "Він проходить стаціонарну психіатричну експертизу", - сказала вона. Запобіжний захід у відношенні нього не змінювалася. Тим часом, як стало відомо Українським Новинам від співрозмовників в правоохоронних органах, суд продовжив йому арешт ще на 2 місяці. Як повідомляли Українські Новини, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Сухрабу Карімову, який захопив заручницю в БЦ "Леонардо" і вимагав виступити в прямому ефірі. Раніше Сухраб Карімов, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" в Києві, змінив заручника під час захоплення будівлі. Крім того, Служба безпеки України заявляє про відсутність інформації про можливих співучасників підозрюваного в тероризмі Сухраба Карімова. На цю мить служба встановлює всі обставини підготовки до теракту. Тим часом захист Сухраба Карімова, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві.