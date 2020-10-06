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06 жовтня 2020, вівторок, 13:53 8
Силові структури 2020-10-06T15:00:02+03:00
Українські Новини
Карімов, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо", в Києві проходить стаціонарну психіатричну експертизу

Карімов, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо", в Києві проходить стаціонарну психіатричну експертизу

Елена Новикова
Прокуратура Києва, бізнес-центр, Сухраб Карімов, БЦ Леонардо, Надія Максимець
Захоплення Сухраба Карімова. Фото: СБУ
Захоплення Сухраба Карімова. Фото: СБУ

Сухраб Карімов, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, проходить стаціонарну психіатричну експертизу. Про це Українським Новинам повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

"Він проходить стаціонарну психіатричну експертизу", - сказала вона.

Запобіжний захід у відношенні нього не змінювалася.

Тим часом, як стало відомо Українським Новинам від співрозмовників в правоохоронних органах, суд продовжив йому арешт ще на 2 місяці.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Сухрабу Карімову, який захопив заручницю в БЦ "Леонардо" і вимагав виступити в прямому ефірі.

Раніше Сухраб Карімов, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" в Києві, змінив заручника під час захоплення будівлі

Крім того, Служба безпеки України заявляє про відсутність інформації про можливих співучасників підозрюваного в тероризмі Сухраба Карімова. На цю мить служба встановлює всі обставини підготовки до теракту.

Тим часом захист Сухраба Карімова, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві.

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