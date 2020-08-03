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03 серпня 2020, понеділок, 21:44 6
Силові структури 2020-08-03T22:30:02+03:00
Українські Новини
Карімов, який погрожував вибухом у БЦ "Леонардо", змінив заручника під час захоплення будівлі, — СБУ

Карімов, який погрожував вибухом у БЦ "Леонардо", змінив заручника під час захоплення будівлі, — СБУ

Валерия Драгомирова
СБУ, захоплення банку, Сухроб Карімов
СБУ. Фото: Facebook/СБУ
СБУ. Фото: Facebook/СБУ

Сухроб Карімов, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" в Києві змінив заручника  під час захоплення будівлі

Про це сказано в повідомленні пресслужби Служби безпеки України, передають Українські Новини.

"Оскільки в окремих ЗМІ виникає питання щодо того, чому спочатку заручницею була одна жінка, а потім — інша, додатково роз'яснюємо. Під час захоплення терористом банківської установи його співробітники перебували на робочих місцях. Зокрема співробітниця банку, до якої спочатку звернувся зловмисник. Вона була зафіксована на перших фото з місця події", — сказано в повідомленні.

Згодом зловмисник погодився залишити в заручниках будь-кого з працівників банку, тому після евакуації працівників банку і відвідувачів, керівник відділення "Універсал Банку" виявила бажання залишитися і стала єдиною заручницею терориста.

Вона була зафіксована на фото, опублікованих пізніше.

Як повідомляли Українськi Новини, Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засуджує прихід Служби безпеки (СБУ) і поліції на переговори до терориста під виглядом журналістів національного ЗМІ.


Крім того, Сухроб Карімов, який погрожував вибухом у БЦ "Леонардо" в Києві, змінив заручника під час захоплення будівлі, — СБУ  через загрозу вибуху в БЦ "Леонардо" в Києві.

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