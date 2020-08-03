Карімов, який погрожував вибухом у БЦ "Леонардо", змінив заручника під час захоплення будівлі, — СБУ

Сухроб Карімов, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" в Києві змінив заручника під час захоплення будівлі .

Про це сказано в повідомленні пресслужби Служби безпеки України, передають Українські Новини.

"Оскільки в окремих ЗМІ виникає питання щодо того, чому спочатку заручницею була одна жінка, а потім — інша, додатково роз'яснюємо. Під час захоплення терористом банківської установи його співробітники перебували на робочих місцях. Зокрема співробітниця банку, до якої спочатку звернувся зловмисник. Вона була зафіксована на перших фото з місця події", — сказано в повідомленні.

Згодом зловмисник погодився залишити в заручниках будь-кого з працівників банку, тому після евакуації працівників банку і відвідувачів, керівник відділення "Універсал Банку" виявила бажання залишитися і стала єдиною заручницею терориста.

Вона була зафіксована на фото, опублікованих пізніше.

Як повідомляли Українськi Новини, Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засуджує прихід Служби безпеки (СБУ) і поліції на переговори до терориста під виглядом журналістів національного ЗМІ.



Крім того, Сухроб Карімов, який погрожував вибухом у БЦ "Леонардо" в Києві, змінив заручника під час захоплення будівлі, — СБУ через загрозу вибуху в БЦ "Леонардо" в Києві.