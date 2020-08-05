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05 серпня 2020, середа, 18:40 7
Судова влада 2020-08-05T20:15:02+03:00
Українські Новини
Захист хоче оскаржити арешт Карімова, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" в Києві

Захист хоче оскаржити арешт Карімова, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" в Києві

Елена Новикова
СБУ, вибух гранати, Сухроб Карімов
Захват Сухроба Карімова. Фото: СБУ
Захват Сухроба Карімова. Фото: СБУ

Захист Сухроба Карімова, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, має намір оскаржити його арешт.

Про це повідомив його адвокат Ігор Ляшенко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Нами буде підготовлена ​​апеляційна скарга на сьогоднішню ухвалу про обрання запобіжного заходу ", - сказав він.

Також адвокат додав, що Карімов просить проводити відкриті судові засідання, а не закриті. Карімов вважає, що ніякі повідомлення в ЗМІ йому не нашкодять. Адвокат підкреслює, що кваліфікація правопорушення Карімова не правильна.

"Думаємо, що дії повинні бути кваліфіковані не як терористичний акт, а за більш м'якою статтею - ст. 259 Кримінального кодексу. Це свідомо неправдиве повідомлення про мінування. За це більш м'яка відповідальність", - сказав він.

Адвокат додав, що Карімов не хотів нікому нашкодити і нікому не погрожував.

Як повідомляли Українськi Новини, в понеділок, 3 серпня, в київському бізнес-центрі "Леонардо" Сухроб Карімов захопив у заручники людей і стверджував, що у нього при собі бомба. Пізніше Служба безпеки України затримала підозрюваного в загрозі вибуху і захопленні заручниці в БЦ "Леонардо" і відкрила справу за статтею "теракт".

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