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05 августа 2020, среда, 18:06 13
Судебная власть 2020-08-05T18:11:08+03:00
Українські Новини
Суд взял под стражу "киевского террориста", захватившего БЦ "Леонардо"

Суд взял под стражу "киевского террориста", захватившего БЦ "Леонардо"

Кира Молчанова
Террорист, Терроризм, захват заложников, Бизнес-центр Леонардо, Сухроб Каримов
Захват террориста. Фото: СБУ
Захват террориста. Фото: СБУ

В Киеве Печерский суд избрал меру пресечения Сухробу Каримову, который захватил заложницу в БЦ "Леонардо" и требовал выступить в прямом эфире.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

Так, мучжчина минимум 2 месяца проведет под стражей без альтернативы выйти под залог.

"Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину Узбекистана, который 3 августа 2020 года угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева", - говорится в нем.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании в среду, 5 августа.

Ранее мужчине сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей, с целью нарушения общественной безопасности и привлечении внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса).

Обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в угрозе взрыва и захвате заложницы в БЦ" Леонардо" и открыла дело по статье "теракт".

Ранее сообщалось о том, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал, что мужчина, который захватил банк, оказался гражданином Узбекистана. Его зовут Каримов Сухроб Рахманович, а родился он 25.03.1988 г.

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