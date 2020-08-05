Суд взяв під варту "київського терориста", який погрожував вибухом у БЦ "Леонардо"

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Сухробу Карімову, який захопив заручницю в БЦ "Леонардо" і вимагав виступити в прямому ефірі.

Про це сказано в повідомленні пресслужби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

Так, чоловік мінімум 2 місяці проведе під вартою без альтернативи вийти під заставу.

"Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури і обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Узбекистану, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом в приміщенні банку в центрі Києва", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийнято на засіданні в середу, 5 серпня.

Раніше чоловікові повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто загрозу вибуху, який створює небезпеку для життя людей, з метою порушення громадської безпеки та залучення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу).

Обставини скоєння злочину встановлюються.

Як повідомляли Українськi Новини, Служба безпеки України затримала підозрюваного в загрозі вибуху і захопленні заручниці в БЦ "Леонардо" і відкрила справу за статтею "теракт".

Раніше повідомлялося про те, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану, його звуть Карімов Сухроб Рахмановіч.