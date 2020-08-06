Інформації про можливих співучасників підозрюваного в тероризмі Карімова немає, - СБУ

Служба безпеки України заявляє про відсутність інформації про можливих співучасників підозрюваного в тероризмі Сухраба Карімова, який погрожував вибухом в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві.

Про це Українським Новинам повідомили у відомстві.

"Офіційної інформації з цього питання немає", - сказав представник Служби безпеки України.

На цю мить служба встановлює всі обставини підготовки до теракту.

Як повідомляли Українськi Новини, суд заарештував Карімова. Найближчим часом йому буде призначена психіатрична експертиза.

Крім того, захист Сухраба Карімова, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, має намір оскаржити його арешт.

Раніше повідомлялося про те, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану.

Пізніше Служба безпеки України затримала підозрюваного в загрозі вибуху і захопленні заручниці в БЦ "Леонардо" і відкрила справу за статтею "теракт".