Генпрокуратура почала нове кримінальне провадження проти Порошенка через недекларування офшорної компанії, – Портнов

Юрист Андрій Портнов повідомив, що Офіс генерального прокурора відкрив нове кримінальне провадження щодо колишнього Президента України Петра Порошенка через незазначення в декларації про доходи його офшорної компанії Prime Asset Partners Limited, що зареєстрована на Британських Віргінських Островах.

Про це юрист повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Після серії публікацій, критики і зобов'язуючого рішення суду, Офіс генерального прокурора почав сьогодні нове кримінальне провадження щодо головного державного та військового злочинця.

Цитата з реєстру: "Порошенко П.О., перебуваючи на посаді Президента України, в серпні 2014 року зареєстрував в юрисдикції Британських Віргінських Островів компанію Prime Asset Partners Limited, єдиним бенефіціарним власником якої є особисто Порошенко П.О. Реєстрація даної компанії приховувалася Порошенко П.О. та не була відображена в декларації про доходи та фінансові зобов'язання, а сама компанія створена для подальшого здійснення протиправної діяльності, зокрема, ухилення від сплати та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", - написав Портнов.

Також юрист зазначив, що "за цього (генерального) прокурора (Ірини Венедиктової) фігуранту (Порошенку) нічого не буде".

"Але потрібно продовжувати цю роботу на майбутнє, оформлявати все правильними і законними документами, постійно актуалізувати цей, один з головних суспільних запитів, інформаційно "підтискати" чиновників і робити все для можливих швидких і жорстких рішень в перспективі. Рано чи пізно, він та його злочинне кубло мають бути покараними", - переконаний Портнов.

Раніше Портнов, коментуючи повідомлення засобів масової інформації про закриття Державним бюро розслідувань (ДБР) справ проти Порошенка, заявив, що розслідування, що ініційовані ним, тривають.

Нагадаємо, суд повторно заарештував колекцію картин Петра Порошенка, завод "Кузня на Рибальському" також знаходиться під арештом.

Раніше Порошенко заявив про відкриття проти нього справи про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу про автокефалію та створення Православної церкви України (ПЦУ).

Як повідомляли Українські Новини, слідом за завершенням ДБР досудового розслідування вбивства активіста Євромайдану Вербицького та викрадення Луценка, Держбюро розслідувань закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка.

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