Визначено заставу для кандидатів на місцеві вибори: за мера Києва - 0,5 млн гривень

Грошова застава на виборах мера Києва, на яких за результатами опитування політична партія "УДАР" набирає майже 29% голосів та удвічі випереджає конкурентів – "Європейську солідарність" та "Слугу народу", становитиме 469 тис. гривень.

Про це йдеться в постанові Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Застава для виборчого списку кандидатів у депутати Київської міської ради та для кандидата на посаду столичного мера на виборах 25 жовтня становитиме 469 066.

Для партій-кандидатів в депутати міськради і кандидатів в мери Харкова заставу становитиме 229 117 гривень, Дніпра - 164 064 гривні, Одеси - 153 372 гривні, Львова - 131 290 гривень.

Для інших обласних центрів заставу становить від 20 тис. до 126 тис. гривень залежно від кількості виборців: Вінниця - 65 444, Луцьк - 38 175, Житомир - 44 602, Ужгород - 19985, Запоріжжя - 125 900, Івано-Франківськ - 44 729, Кропивницький - 40 096, Миколаїв - 77 839, Полтава - 53 087, Рівне - 40 226, Суми - 51 218, Тернопіль - 39 745, Херсон - 56 843, Хмельницький - 49 816, Черкаси - 47 214, Чернівці - 41 204, Чернігів - 47 415.

У свою чергу грошова застава для виборчого списку кандидатів у депутати обласних рад складе від 151,6 тис. гривень (в Чернівецькій області) до 542,8 тис. (в Дніпропетровській)

Як повідомляли Українськi Новини, місцеві вибори пройдуть в жовтні за новими правилами .

Тим часом, Недотримання містами карантину Зеленський пов'язує з місцевими виборами .

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