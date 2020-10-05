підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Політика
  • Вибори
  • Садовий, медійники та власник ринку: хто балотується в депутати Львівської міськради від "Самопомочі"
05 жовтня 2020, понеділок, 17:06 13
Вибори 2020-10-05T19:00:03+03:00
Українські Новини
Садовий, медійники та власник ринку: хто балотується в депутати Львівської міськради від "Самопомочі"

Садовий, медійники та власник ринку: хто балотується в депутати Львівської міськради від "Самопомочі"

Виолетта Чайковская
Самопоміч, Андрій Садовий, Мер Львова, вибори мера
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Українське фото
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Українське фото

Крім реєстрації кандидатом в мери Львова на місцеві вибори 25 жовтня 2020 міський голова Андрій Садовий очолив список партії "Самопоміч" на виборах до Львівської міської ради.

Про це свідчить постанова Львівської міської територіальної виборчої комісії про затвердження списку партії, копію якого мають у своєму розпорядженні Українські Новини.

Усього "Самопоміч" зареєструвала 50 кандидатів у депутати міськради.

Перший номер в списку - незмінний з 2006 року мер Львова, який балотується на цю посаду вчетверте, Андрій Садовий.

У разі подолання партією виборчого бар'єра він гарантовано пройде в міськраду.

Інші кандидати "Самопомочі" в кількості від 6 до 11 балотуються в одному з шести округів Львова.

Після Садового в партійний список включена Вікторія Довжик (радниця мера, яка працює в міськраді з 2001 року на керівних посадах відділу фінансового аналізу, комунальних підприємств, управління економіки) і Гнат Герич (завідувач хірургічного відділення комунальної міської лікарні швидкої допомоги, син хірурга Ігоря Герича - колишнього начальника управління охорони здоров'я Львівської ОДА, члена Нацради охорони здоров'я за президентства Віктора Ющенка і довіреної особи Петра Порошенка у Львові на президентських виборах 2014 року).

У першу п'ятірку списку також включена Оксана Динік (нинішній депутат міськради від "Самопомочі", гендиректор Львівської ізоляторної компанії) і Володимир Лучишин (виконавчий директор і ведучий телерадіокомпанії "Львівська хвиля").

Всі вони, крім Динік, також є першими номерами в одному з округів.

У решти округах перші - Роман Федишин (депутат міськради від "Самопомочі", власник найбільшого у Львові продуктового ринку "Шувар"), Андрій Закалюк (директор належить міськраді ліцею "Львівський") і Андрій Шевців (депутат від "Самопомочі", який працює помічником або радником Садового з 2010 - відразу після закінчення навчання).

В першу десятку єдиного партійного списку з ними входять Юлія Хомчин (директор комунального "Інституту стратегії культури") і Парасковія Дворянин (депутат Львівської обласної ради, директор інформаційних проєктів телерадіокомпанії "Люкс", належить дружині Садового).

Всього на місцеві вибори депутатів у Львові йдуть 19 партій.

Грошова застава за висунення в мери і депутати Львова становив понад 100 тис.гривень.

Вибори у 2020 пройдуть на місцях за новими правилами у зв'язку зі вступом в силу нового Виборчого кодексу.

Більше новин про: Самопоміч Андрій Садовий Мер Львова вибори мера

Труханов і Скорик лідирують на виборах мера Одеси,...
Садовий, Синютка і Кошулинський почали офіційну бо...
Майже все літо Садовий отримував урізану вдвічі за...
Порошенко просив Байдена вплинути на "Самопоміч", ...
Рада Нацбанку висловила недовіру Рожковій і Сологубу
У Києві за добу померли від коронавірусу 10 осіб. В яких районах найбільше хворіють
Новини
На вулиці Бакинській в Києві на 2 тижні частково обмежать рух. Фото: pixabay
На Бакинській вулиці в Києві на 2 тижні частково обмежать рух 18:57
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
Після вихідних курс гривні на міжбанку знижується 18:30
Водій маршрутки виштовхнув з автобуса дівчину, яка хотіла заплатити за проїзд монетами
Водій маршрутки в Києві грубо виштовхав з автобуса дівчину, яка хотіла розплатитися за проїзд монетами 18:01
Рада Нацбанку висловила недовіру Рожковій і Сологубу 17:53
більше новин
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Депутати Запорізької міської та обласної рад будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - Рух "Справедлива Україна" 19:56
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
Дмитра Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів, - ЗМІ 11:11
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
Нова схема шахраїв. У Instagram виявили фальшиву сторінку Privat24 14:33
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися 10:10
більше новин
Балух прийшов до тями після побиття
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok