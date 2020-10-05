Садовий, медійники та власник ринку: хто балотується в депутати Львівської міськради від "Самопомочі"

Крім реєстрації кандидатом в мери Львова на місцеві вибори 25 жовтня 2020 міський голова Андрій Садовий очолив список партії "Самопоміч" на виборах до Львівської міської ради.

Про це свідчить постанова Львівської міської територіальної виборчої комісії про затвердження списку партії, копію якого мають у своєму розпорядженні Українські Новини.

Усього "Самопоміч" зареєструвала 50 кандидатів у депутати міськради.

Перший номер в списку - незмінний з 2006 року мер Львова, який балотується на цю посаду вчетверте, Андрій Садовий.

У разі подолання партією виборчого бар'єра він гарантовано пройде в міськраду.

Інші кандидати "Самопомочі" в кількості від 6 до 11 балотуються в одному з шести округів Львова.

Після Садового в партійний список включена Вікторія Довжик (радниця мера, яка працює в міськраді з 2001 року на керівних посадах відділу фінансового аналізу, комунальних підприємств, управління економіки) і Гнат Герич (завідувач хірургічного відділення комунальної міської лікарні швидкої допомоги, син хірурга Ігоря Герича - колишнього начальника управління охорони здоров'я Львівської ОДА, члена Нацради охорони здоров'я за президентства Віктора Ющенка і довіреної особи Петра Порошенка у Львові на президентських виборах 2014 року).

У першу п'ятірку списку також включена Оксана Динік (нинішній депутат міськради від "Самопомочі", гендиректор Львівської ізоляторної компанії) і Володимир Лучишин (виконавчий директор і ведучий телерадіокомпанії "Львівська хвиля").

Всі вони, крім Динік, також є першими номерами в одному з округів.

У решти округах перші - Роман Федишин (депутат міськради від "Самопомочі", власник найбільшого у Львові продуктового ринку "Шувар"), Андрій Закалюк (директор належить міськраді ліцею "Львівський") і Андрій Шевців (депутат від "Самопомочі", який працює помічником або радником Садового з 2010 - відразу після закінчення навчання).

В першу десятку єдиного партійного списку з ними входять Юлія Хомчин (директор комунального "Інституту стратегії культури") і Парасковія Дворянин (депутат Львівської обласної ради, директор інформаційних проєктів телерадіокомпанії "Люкс", належить дружині Садового).

Всього на місцеві вибори депутатів у Львові йдуть 19 партій.

Грошова застава за висунення в мери і депутати Львова становив понад 100 тис.гривень.

Вибори у 2020 пройдуть на місцях за новими правилами у зв'язку зі вступом в силу нового Виборчого кодексу.

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