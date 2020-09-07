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07 вересня 2020, понеділок, 06:30 6
Вибори 2020-09-07T09:30:02+03:00
Українські Новини
Вибори за новими правилами. У Раді роз'яснили, як будуть голосувати українці на місцевих виборах-2020

Вибори за новими правилами. У Раді роз'яснили, як будуть голосувати українці на місцевих виборах-2020

Кира Молчанова
Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, Каранти
Вибори. Фото: Pixabay
Вибори. Фото: Pixabay

В Україні виборча кампанія місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, офіційно почалася. Ці вибори будуть проходити за дещо зміненими правилами.

Про те, як буде проходити процес, йдеться в інфографіку на сторінці Верховної Ради в Facebook .

Зокрема, 5 вересня, через місяць, буде визначено, якою буде виборча система в залежності від кількості виборців.

Так, депутатів сільських селищних і міських рад обиратимуть: якщо понад 10 тис. виборців - за пропорційною системою з умовно відкритими списками (висування виключно політичними партіями); менше ніж 10 тис. - за мажоритаркою (самовисування або висування політичними партіями).

Крім того, вибори сільських, селищних і міських голів будуть проходити: за наявності більш як 75 тис. виборців - за мажоритарною системою абсолютної більшості (в два тури, якщо в першому ніхто не набрав більше ніж 50%); менше ніж 75 тис. - за мажоритарною системою відносної більшості (в один тур).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендував парламенту призначити місцеві вибори на неділю, 25 жовтня.

Також на виборах голосувати можна за місцем проживання, а не прописки.

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