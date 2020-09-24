Садовий, Синютка і Кошулинський почали офіційну боротьбу за крісло мера Львова

Львівська міська територіальна виборча комісія (ТВК) зареєструвала кандидатами в мери Львова чинного міського голову Андрія Садового , колишнього голову Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютку і ексзаступника голови Верховної Ради Руслана Кошулинського.

Про це йдеться в постановах комісії, наданих Українським Новинам її секретарем Мартою Стеблецькою.

Садовий зареєстрований від партії "Об'єднання "Самопоміч".

Він обіймає посаду мера Львова з 2006 року, а на останніх виборах у 2015 набрав в першому турі 49,2% голосів і переміг у другому у кандидата від "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслана Кошулинського з результатом 61,1%

Кошулинський також знову зареєстрований кандидатом в мери від "Свободи".

Наразі він є главою секретаріату партії, в 2012-2014 був віце-спікером парламенту, а в 2015 році вийшов у другий тур виборів мера Львова та програв Садовому, набравши 36,8% голосів.

Синютка зареєстрований від "Європейської солідарності".

Наразі він є депутатом парламенту від "євросолідарності", в 2014-2019 був головою Львівської ОДА, у 2002-2007 - заступником мера Львова (Любомира Буняка і Зеновія Сірика), а у 2007-2014 - першим заступником Садового.

Крім них кандидатом в мери Львова зареєстрований Ігор Васюник - самовисуванець, голова наглядової ради "Укркорпінвест", ексдепутат Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", обраний в 2012 по округу у Львові, і від" Народного фронту ", обраний в 2014 за списком партії.

Він балотувався на цю посаду в 2015, але отримав лише сьомий результат - 3,3% голосов.

Також кандидатами зареєстровані два депутати Львівської міської ради від "Укропу": голова фракції, помічник депутата Ради Тараса Батенка Ігор Телішевський (висунутий партією "За майбутнє" ) і член фракції, помічник генерального директора Львівської національно галереї мистецтв ім. Возницького Ігор Зінкевич (висунутий партією "Варта").

Крім того, кандидатом в мери зареєстрована депутат Львівської міськради Юлія Гвоздович від Української галицької партії (нею і висунута) і завідувач кафедри хірургічної стоматології Львівського медінституту Юрій Бунь (самовисуванець).

Також самовисуванцем зареєстрований керівник релігійного внеконфесіонного видавництва "Добра книга" Назарій Брезицький, а кандидатом від партії "Духовна Україна" - головлікар благодійного фонду Госпіталь митрополита Андрея Шептицького Львівської архиєпархії УГКЦ Наталія Ван Доеверен.

Крім кандидатів у мери міста тервиборчком також зареєстрував списки кандидатів в депутати Львівської міськради від чотирьох партій.

Від "Самопомочі" зареєстровано 50 кандидатів на чолі з Садовим, а другим номером в списку є його радниця Вікторія Довжік.

Від "євросолідарності" - 64 кандидати, а очолює партійний список Петро Адамик - нинішній голова фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність" у міськраді, заступник директора ТОВ" Британський дім", президент "Федерації регбі Львівщини".

Від "Голосу" зареєстровано 56 кандидатів, а на чолі списку партії Андрій Курочка - заступник керівника відділу розвитку релігійної організації Український католицький університет УГКЦ.

Від партії "Варта" зареєстровано 64 кандидати, очолює список голова фракції "Народний контроль" в міськраді Валерій Веремчук.

Строк висунення кандидатів і подачі документів до ТВК тривав з 15 вересня і завершується сьогодні опівночі.

Відомості про надійшли на розгляд комісії документах вона публічно не розголошує.

На прийняття рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації у неї є 5 днів після отримання документів.

Відповідно, реєстрація повинна завершитися не пізніше 29 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЦВК визначила суму застави для кандидатів у мери Львова та інших міст.

Місцеві вибори пройдуть 25 жовтня за новими правилами в зв'язку зі вступом в силу нового Виборчого кодексу.

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