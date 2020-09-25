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25 вересня 2020, пʼятниця, 09:58 9
Судова влада 2020-09-25T11:15:02+03:00
Українські Новини
Депутат Юрченко вийшов з СІЗО після внесення 3 млн гривень застави

Депутат Юрченко вийшов з СІЗО після внесення 3 млн гривень застави

Анна Рудык
Арешт, Верховна Рада, Внесення застави, Олександр Юрченко
Олександр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211
Олександр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211

Депутат Верховної Ради Олександр Юрченко (позафракційний) вийшов з СІЗО після внесення застави розміром 3 млн гривень, яку йому призначив суд.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

"Вчора ввечері вніс заставу в повному обсязі", - сказала вона.

За її словами, очевидно, що після цього він вийшов з СІЗО.

Як повідомляли Українськi Новини, Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину майна депутата Верховної Ради Олександра Юрченка (позафракційний), якого підозрюють у хабарництві. Він не уточнив, про арешт якого майна йдеться.

Раніше стало відомо, що Юрченко може володіти незареєстрованою травматичною або вогнепальною зброєю.

Також Юрченко вийшов зі складу фракції "Слуга народу", аби не кидати тінь на політичну силу, оскільки депутату підписано підозру в корупційному правопорушенні. Підозра підписано на підставі матеріалів Національного антикорупційного бюро.

Крім того, президент Зеленський прокоментував справу Юрченка та розповів, що правоохоронці почали швидко працювати, коли отримали сигнал від Володимира Зеленського, що вони можуть покинути свої посади.

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