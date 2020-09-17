Депутат Ради Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу"

Депутат Верховної Ради Олександр Юрченко Офіс генпрокурора заявив про намір просити суд про його арешт . вийшов зі складу фракції "Слуга народу" після того, як

Про це перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук під час засідання парламенту повідомив, передають Українські Новини.

"Повідомляю про вихід з фракції політичної партії "Слуга народу" народного депутата України Юрченка Олександра Миколайовича", - сказав він.

Оскільки Юрченко був обраний депутатом парламенту в одномандатному виборчому окрузі №211 в Києві, його вихід з депутатської фракції не тягне за собою припинення депутатських повноважень.

При цьому, згідно з Конституцією, вихід з фракції є підставою для дострокового припинення депутатських повноважень, водночас закон "Про статус народного депутата" не передбачає можливості дострокового припинення повноважень депутата у зв'язку з його виходом з фракції тієї партії, від якої він був обраний.

Як повідомляли Українські новини, раніше Офіс Президента підтримав намір Юрченко вийти з фракції на час розслідування .

Також повідомлялося, що в 2009 році Юрченко вкрав у магазині 4 пляшки пива .

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