Депутат Ради Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу"

Депутат Верховної Ради Олександр Юрченко вийшов зі складу фракції "Слуга народу" після того, як Офіс генпрокурора заявив про намір просити суд про його арешт. Про це перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук під час засідання парламенту повідомив, передають Українські Новини. "Повідомляю про вихід з фракції політичної партії "Слуга народу" народного депутата України Юрченка Олександра Миколайовича", - сказав він. Оскільки Юрченко був обраний депутатом парламенту в одномандатному виборчому окрузі №211 в Києві, його вихід з депутатської фракції не тягне за собою припинення депутатських повноважень. При цьому, згідно з Конституцією, вихід з фракції є підставою для дострокового припинення депутатських повноважень, водночас закон "Про статус народного депутата" не передбачає можливості дострокового припинення повноважень депутата у зв'язку з його виходом з фракції тієї партії, від якої він був обраний. Як повідомляли Українські новини, раніше Офіс Президента підтримав намір Юрченко вийти з фракції на час розслідування . Також повідомлялося, що в 2009 році Юрченко вкрав у магазині 4 пляшки пива .