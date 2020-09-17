За помічника Юрченка внесли заставу в півтора мільйона

самому депутату Юрченку САП повідомила про підозру в отриманні хабара За Івана Фіщенко, якого Національне антикорупційне бюро підозрює у хабарництві і змові з народним депутатом Олександром Юрченком, внесли заставу в той час, як За нього внесли заставу в 1,552 млн гривень.

Про це повідомили в прес-службі Вищого антикорупційного суду, передає РБК-Україна .

Втім, в ВАКС не володіють інформацією, чи вийшов він із СІЗО.

Як повідомляли Українськi Новини 15 вересня правоохоронці повідомили про підозру помічникові Юрченку, Вищий антикорупційний суд заарештував його із заставою в сумі 1 млн гривень.

Офіс генпрокурора мав намір просити суд заарештувати депутата Ради Юрченко з альтернативою застави 5-10 млн гривень .

Раніше Офіс Президента підтримав намір Юрченко вийти з фракції на час розслідування.

Також повідомлялося, що в 2009 році Юрченко вкрав у магазині 4 пляшки пива .

Тим часом, у справі рекордного хабаря керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику від Миколи Злочевського ініціюється процедура заочного засудження Національним антикорупційним бюро.

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