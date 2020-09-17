підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 вересня 2020, четвер, 16:14 8
Судова влада 2020-09-17T18:45:03+03:00
Українські Новини
За помічника Юрченка внесли заставу в півтора мільйона

За помічника Юрченка внесли заставу в півтора мільйона

Ольга Фандорина
Корупція, Слуга народу, Хабар, Олександр Юрченко
Хабар
Хабар

За Івана Фіщенко, якого Національне антикорупційне бюро підозрює у хабарництві і змові з народним депутатом Олександром Юрченком, внесли заставу в той час, як самому депутату Юрченку САП повідомила про підозру в отриманні хабара. За нього внесли заставу в 1,552 млн гривень.

Про це повідомили в прес-службі Вищого антикорупційного суду, передає РБК-Україна .

Втім, в ВАКС не володіють інформацією, чи вийшов він із СІЗО.

Як повідомляли Українськi Новини 15 вересня правоохоронці повідомили про підозру помічникові Юрченку, Вищий антикорупційний суд заарештував його із заставою в сумі 1 млн гривень.

Офіс генпрокурора мав намір просити суд  заарештувати депутата Ради Юрченко з альтернативою застави 5-10 млн гривень .

Раніше Офіс Президента підтримав намір Юрченко вийти з фракції на час розслідування.

Також повідомлялося, що в 2009 році Юрченко  вкрав у магазині 4 пляшки пива .

Тим часом, у справі рекордного хабаря керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику від Миколи Злочевського ініціюється процедура заочного засудження Національним антикорупційним бюро.

Більше новин про: Корупція Слуга народу Хабар Олександр Юрченко

"Слуга народу" Юрченко вирішив вийти з фракції чер...
Депутату Ради Юрченку повідомили про підозру в отр...
Депутат Ради Юрченко вийшов з фракції "Слуга народ...
Офіс генпрокурора має намір просити суд заарештува...
У Києві за добу СOVID-19 захворіли 379 осіб, з яких 41 дитина
Картини Порошенка можуть конфіскувати через несплату податку, — Бабіков
Новини
Митниця оголосила війну "контрабандній гідрі", – Резнік 18:38
У ВР подано законопроект №4098 про збалансованість ставок акцизного податку на паливо, що знизить ціни на бензин 18:19
Антикорупційний суд завтра обере запобіжний захід Юрченку 18:03
Він обов'язково сяде в тюрму, - Зеленський про підозру Юрченка 18:00
Вибух в ресторані
У центрі Києва стався вибух в ресторані "Канапа". Є постраждалі 17:47
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Він обов'язково сяде в тюрму, - Зеленський про підозру Юрченка 18:00
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
більше новин
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні 11:03
більше новин
Офіс генпрокурора має намір просити суд заарештувати депутата Юрченка з альтернативою застави 5-10 млн гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok