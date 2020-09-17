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17 вересня 2020, четвер, 12:26 15
Судова влада 2020-09-17T15:15:03+03:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора має намір просити суд заарештувати депутата Юрченка з альтернативою застави 5-10 млн гривень

Офіс генпрокурора має намір просити суд заарештувати депутата Юрченка з альтернативою застави 5-10 млн гривень

Александр Савич
Корупція, Слуга народу, Олександр Юрченко, застава
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211

Після того, як Генеральний прокурор Ірина Венедіктова  підписала клопотання про арешт депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, якого підозрюють у хабарництві, стало відомо, що для Юрченка Офіс генпрокурора має намір просити Вищий антикорупційний суд обрати запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави 5-10 млн гривень, Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Застава від 5 до 10 млн гривень і арешт ", - сказав він.

За його словами, клопотання ще не внесено до суду.

Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу" на час розслідування справи, а у Зеленського підтримали таке рішення.

Раніше Ситник заявив, що  в справі про отримання хабара помічником "слуги народу" Юрченком  фігурують депутати Ради. Також Ситник повідомив, що у справі фігурують і особи, щодо яких існує особливий порядок притягнення їх до кримінальної відповідальності, так як вони є спецсуб'єктами.

Тим часом, помічника депутата Юрченка заарештували з альтернативою внесення застави в розмірі 1 млн гривень. Постанова про застосування запобіжного заходу може бути оскаржена протягом 5 днів.

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Офіс генпрокурора має намір просити суд заарештувати депутата Юрченка з альтернативою застави 5-10 млн гривень
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