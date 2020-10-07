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  • На лікування одного хворого на коронавірус у тяжкій формі потрібно від 45 тис. гривень, - Степанов
07 жовтня 2020, середа, 12:50 7
Медицина 2020-10-07T13:30:02+03:00
Українські Новини
На лікування одного хворого на коронавірус у тяжкій формі потрібно від 45 тис. гривень, - Степанов

На лікування одного хворого на коронавірус у тяжкій формі потрібно від 45 тис. гривень, - Степанов

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, вартість лікування ковід
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що витрати на лікування 1 хворого на коронавірус у тяжкій формі становить від 45 тис. гривень у той час, як МОЗ хоче внести "Біовен" в протокол лікування коронавірусу.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"На одного хворого, який має тяжкий перебіг хвороби, це сума від 45 тис. гривень", - сказав він.

Степанов зазначив, що це сума з урахуванням зарплати медпрацівників, які доглядають за хворим.

Також в цю суму входить вартість ліків, які закуповуються коштом бюджету.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні 7 жовтня зафіксували новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 4753 випадки за добу.

Також епідеміолог прогнозує, що коронавірусом будуть заражатися по 12 тис. українців на добу вже в листопаді, а країну чекає жорсткий карантин.

Крім того, кількість госпіталізованих з коронавірусом знову збільшилася.

Тим часом в Сумській області роботу одного з медичних закладів змінили для лікування пацієнтів з COVID-19.

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На лікування одного хворого на коронавірус у тяжкій формі потрібно від 45 тис. гривень, - Степанов
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