МОЗ хоче внести "Біовен" в протокол лікування коронавірусу

У той час, як епідеміолог прогнозує зростання захворюваності майже втричі, Міністерство охорони здоров'я має намір внести до протоколу лікування коронавірусної інфекції препарат на основі людського імуноглобуліну "Біовен".

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Сьогодні вже завершилися клінічні випробування, у нас є звіти. Добре себе показали так звані імуноглобуліни, препарат " Біовен". Буде зібрано нашу робочу групу із протоколу.

Вони планують внести цей лікарський засіб до протоколу лікування", - сказав міністр.

З його слів, на закупівлю препарату планується виділити бюджетні кошти.

У вересні в інтерв'ю виданню ZN.ua президент фармкомпанії "Біофарма", яка є виробником "Біовена", Костянтин Єфименко заявив про успішне завершення випробувань препарату.

З його слів, у дослідженні брали участь 60 пацієнтів з тяжкою формою захворювання.

Пацієнтів було розділено на 2 групи по 30 осіб, одній із яких надавали допомогу за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, другій додатково давали "Біовен".

"Дослідження вже закінчено. Ми не набираємо нових пацієнтів. Чекаємо, поки пацієнти з обох наших груп одужають остаточно", - прокоментував тоді Єфименко.

Він зазначив, що в групі пацієнтів, які приймають "Біовен", лихоманка проходила на два дні швидше, і з лікарні їх виписували на 7-10 днів раніше, ніж пацієнтів з іншої групи.

Також Єфименко повідомив, що ціна ліків становитиме близько 7 тис. гривень за флакон, для лікування одного пацієнта необхідно буде в середньому два-три фалкони препарату.

Згідно з матеріалами на сайті МОЗ, дослідження на невеликій кількості пацієнтів проводяться на 2 етапі клінічних досліджень, який допомагає визначити ефективність лікування.

3-тий етап, на якому підтверджується ефективність препарату, його дозування та безпеку, потрібно проводити серед великої групи пацієнтів - кілька сотень або навіть тисячі.

Як повідомляли Українськi Новини, в Запоріжжі обласна інфекційна лікарня припинила прийом пацієнтів з коронавірусом.

Тим часом в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус - 4753 випадки за добу



Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини