Кількість госпіталізованих хворих на коронавірус знову зросла

В Україні зросла кількість госпіталізованих через коронавірус, 6 жовтня була госпіталізовано 730 хворих на коронавірусну інфекцію після того, як 5 жовтня було госпіталізовано 720 хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було госпіталізовано 730 осіб", - сказав він.

За словами міністра, на ранок 7 жовтня в лікарнях перебувають 18 039 пацієнтів з COVID-19 і підозрою на нього.

Серед 4 753 осіб, у яких 6 жовтня було підтверджено коронавірусна інфекція, 219 дітей і 251 медпрацівник.

Всього з початку епідемії захворіли 15 259 дітей і 16 864 медпрацівників.

Серед видужали - 7 328 дітей.

Як повідомляли Українські новини, в Україні новий антирекорд підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію за добу - 4 753 хворих.

Також повідомлялося, що в Рівненському державному гуманітарному університеті зафіксовано спалах коронавірусної інфекції.

Крім того, в Глухові Сумської області роботу однієї з лікарень змінили для лікування пацієнтів з коронавірусом.

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