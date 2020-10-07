Коронавірусом будуть заражатися по 12 тис. українців на добу вже в листопаді, країну чекає жорсткий карантин, — епідеміолог

У той час як в Україні знову антирекорд за кількістю хворих на коронавірус, епідеміолог Андрій Александрін заявив, що Україну чекає сплеск захворюваності на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє Обозреватель. Так, епідеміолог заявив, що вже в листопаді в Україні можуть виявляти до 12 тис. хворих на коронавірус на добу. "Я думаю, що в листопаді місяці ми будемо спостерігати захворюваність не менш ніж 10-12 тисяч щодня", — сказав Александрін. Александрін зазначив, що ВООЗ прогнозує близько 9 тис. хворих на добу, але його прогнози більш песимістичні. "Я не такий оптиміст, як ВООЗ. Думаю, ситуація у нас буде гірше. Тому що, крім COVID-19, ми вступили в сезон гострих респіраторних захворювань. Крім того, що сьогодні у кожного з нас висока ймовірність інфікуватися COVID-19, ми ще можемо одночасно захворіти і аденовірусами, і риновірусами, і парагрипом", — говорить Александрін. З його слів, у регіонах вже спостерігається величезна проблема - державна система охорони здоров'я не справляється з ситуацією. Лікарі та медперсонал вже виснажені. На думку епідеміолога, зупинити коронавірус в Україні вже не можна. Александрін також вважає, що уряд буде змушений знову ввести жорсткий карантин. Як повідомляли Українські новини, кількість госпіталізованих з коронавірусом знову збільшилася. Також в Запоріжжі обласна інфекційна лікарня припинила прийом пацієнтів з коронавірусом.