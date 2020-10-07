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  • Коронавірусом будуть заражатися по 12 тис. українців на добу вже в листопаді, країну чекає жорсткий карантин, — епідеміолог
07 жовтня 2020, середа, 11:39 48
Медицина 2020-10-07T13:30:03+03:00
Українські Новини
Коронавірусом будуть заражатися по 12 тис. українців на добу вже в листопаді, країну чекає жорсткий карантин,

Коронавірусом будуть заражатися по 12 тис. українців на добу вже в листопаді, країну чекає жорсткий карантин, — епідеміолог

Александр Савич
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідеміологи, Пандемія коронавірусу, Посилення карантину, Хворі на коронавірус, прогноз коронавірусу
Епідеміолог дав невтішний прогноз щодо коронавірусу в Україні. Фото: pixabay
Епідеміолог дав невтішний прогноз щодо коронавірусу в Україні. Фото: pixabay

У той час як в Україні знову антирекорд за кількістю хворих на коронавірус, епідеміолог Андрій Александрін заявив, що Україну чекає сплеск захворюваності на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє Обозреватель.

Так, епідеміолог заявив, що вже в листопаді в Україні можуть виявляти до 12 тис. хворих на коронавірус на добу.

"Я думаю, що в листопаді місяці ми будемо спостерігати захворюваність не менш ніж 10-12 тисяч щодня", — сказав Александрін.

Александрін зазначив, що ВООЗ прогнозує близько 9 тис. хворих на добу, але його прогнози більш песимістичні.

"Я не такий оптиміст, як ВООЗ. Думаю, ситуація у нас буде гірше.

Тому що, крім COVID-19, ми вступили в сезон гострих респіраторних захворювань. Крім того, що сьогодні у кожного з нас висока ймовірність інфікуватися COVID-19, ми ще можемо одночасно захворіти і аденовірусами, і риновірусами, і парагрипом", — говорить Александрін.

З його слів, у регіонах вже спостерігається величезна проблема - державна система охорони здоров'я не справляється з ситуацією. Лікарі та медперсонал вже виснажені.

На думку епідеміолога, зупинити коронавірус в Україні вже не можна.

Александрін також вважає, що уряд буде змушений знову ввести жорсткий карантин.

Як повідомляли Українські новини, кількість госпіталізованих з коронавірусом знову збільшилася.

Також в Запоріжжі обласна інфекційна лікарня припинила прийом пацієнтів з коронавірусом.

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