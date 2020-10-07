В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 4753 випадки за добу

6 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 753 до 239 337, кількість померлих від захворювання — на 77 осіб до 4 597 у порівнянні з попередньою добою , при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 9,3%, нових летальних випадків — знизилася на 14,4%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 7 жовтня в Україні зареєстровано 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 597 летальних, 105 970 осіб одужали.

За добу зафіксовано 4 753 нових випадки захворювання, одужали 2 569 осіб, померло 77 осіб.

Таким чином, 6 жовтня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав — 4 753 проти 2 569.

Кількість активних хворих (хворі без урахування одужали і померлих) на ранок 7 жовтня становила 128 770 осіб, що на 1,7% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (25 474), Харківській (22 136) та Львівській областях (21 696).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

- Вінницька область - 7 074 випадки;

- Волинська область - 9 037 випадків;

- Дніпропетровська область - 7 688 випадків;

- Донецька область - 4 824 випадки;

- Житомирська область - 7 221 випадок;

- Закарпатська область - 10 373 випадки;

- Запорізька область - 4 862 випадки;

- Івано-Франківська область - 14 562 випадки;

- Кіровоградська область - 1 215 випадків;

- м. Київ - 25 474 випадки;

- Київська область - 10 291 випадок;

- Львівська область - 21 696 випадків;

- Луганська область - 1 394 випадки;

- Миколаївська область - 4 025 випадків;

- Одеська область - 15 337 випадків;

- Полтавська область - 3 497 випадків;

- Рівненська область - 13 532 випадки;

- Сумська область - 5 885 випадків;

- Тернопільська область - 14 737 випадків;

- Харківська область - 22 136 випадків;

- Херсонська область - 1 591 випадок;

- Хмельницька область - 7 473 випадки;

- Чернівецька область - 15 589 випадків;

- Черкаська область - 4 917 випадків;

- Чернігівська область - 4 907 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, в Рівному в інституті спалах коронавірусу.

Тим часом Україна на карантині 210-й день.

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