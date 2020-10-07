підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
7.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Запорожской области и города Запорожье"

07 жовтня 2020, середа, 09:30 8
Суспільство 2020-10-07T11:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 4753 випадки за добу

В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 4753 випадки за добу

Анна Рудык
Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19, Хворі на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

6 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 753 до 239 337, кількість померлих від захворювання — на 77 осіб до 4 597 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 9,3%, нових летальних випадків — знизилася на 14,4%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 7 жовтня в Україні зареєстровано 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 597 летальних, 105 970 осіб одужали.

За добу зафіксовано 4 753 нових випадки захворювання, одужали 2 569 осіб, померло 77 осіб.

Таким чином, 6 жовтня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав — 4 753 проти 2 569.

Кількість активних хворих (хворі без урахування одужали і померлих) на ранок 7 жовтня становила 128 770 осіб, що на 1,7% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (25 474), Харківській (22 136) та Львівській областях (21 696).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

- Вінницька область - 7 074 випадки;

- Волинська область - 9 037 випадків;
- Дніпропетровська область - 7 688 випадків;
- Донецька область - 4 824 випадки;
- Житомирська область - 7 221 випадок;
- Закарпатська область - 10 373 випадки;
- Запорізька область - 4 862 випадки;
- Івано-Франківська область - 14 562 випадки;
- Кіровоградська область - 1 215 випадків;
- м. Київ - 25 474 випадки;
- Київська область - 10 291 випадок;
- Львівська область - 21 696 випадків;
- Луганська область - 1 394 випадки;
- Миколаївська область - 4 025 випадків;
- Одеська область - 15 337 випадків;
- Полтавська область - 3 497 випадків;
- Рівненська область  - 13 532 випадки;
- Сумська область - 5 885 випадків;
- Тернопільська область - 14 737 випадків;
- Харківська область - 22 136 випадків;
- Херсонська область - 1 591 випадок;
- Хмельницька область - 7 473 випадки;
- Чернівецька область - 15 589 випадків;
- Черкаська область - 4 917 випадків;
- Чернігівська область - 4 907 випадків.

Як повідомляли Українські Новини,  в Рівному в інституті  спалах коронавірусу.

Тим часом Україна на карантині 210-й день.

Більше новин про: Пандемія Коронавірус коронавірус в Україні Пандемія коронавірусу статистика коронавірусу Динаміка COVID-19 Хворі на коронавірус

У Запоріжжі обласна інфекційна лікарня припинила п...
У Рівному в інституті спалах коронавірусу...
Вчені виявили єдину на сьогодні корисну властивіст...
МОЗ планує збільшити кількість ПЛР-тестувань до 50...
В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 4753 випадки за добу
Міжнародні резерви у вересні різко скоротилися
Новини
У Сумській області одну з лікарень повністю перекваліфікували для лікування пацієнтів з COVID-19 10:44
1,9 тис. осіб з тимчасово окупованих територій цього року вступили до вишів 10:41
Долар і євро серед тижня обвалилися. Курс валют на 7 жовтня 10:30
Міжнародні резерви у вересні різко скоротилися 10:17
ДСНС ліквідувала 9 осередків пожеж у Луганській області, 1 — локалізувала 10:09
більше новин
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Динамо - володар Суперкубку УЄФА 1975 року. Фото: ДК
Київське Динамо відсвяткувало 45 років перемоги над мюнхенською Баварією у Суперкубку Європи 08:33 Відео
більше новин
Карантин в Україні діє 210-й день. Які обмеження встановлені в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok