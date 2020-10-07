В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 4753 випадки за добу

6 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 753 до 239 337, кількість померлих від захворювання — на 77 осіб до 4 597 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 9,3%, нових летальних випадків — знизилася на 14,4%. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 7 жовтня в Україні зареєстровано 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 597 летальних, 105 970 осіб одужали. За добу зафіксовано 4 753 нових випадки захворювання, одужали 2 569 осіб, померло 77 осіб. Таким чином, 6 жовтня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав — 4 753 проти 2 569. Кількість активних хворих (хворі без урахування одужали і померлих) на ранок 7 жовтня становила 128 770 осіб, що на 1,7% більше в порівнянні з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (25 474), Харківській (22 136) та Львівській областях (21 696). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: - Вінницька область - 7 074 випадки;- Волинська область - 9 037 випадків;- Дніпропетровська область - 7 688 випадків;- Донецька область - 4 824 випадки;- Житомирська область - 7 221 випадок;- Закарпатська область - 10 373 випадки;- Запорізька область - 4 862 випадки;- Івано-Франківська область - 14 562 випадки;- Кіровоградська область - 1 215 випадків;- м. Київ - 25 474 випадки;- Київська область - 10 291 випадок;- Львівська область - 21 696 випадків;- Луганська область - 1 394 випадки;- Миколаївська область - 4 025 випадків;- Одеська область - 15 337 випадків;- Полтавська область - 3 497 випадків;- Рівненська область - 13 532 випадки;- Сумська область - 5 885 випадків;- Тернопільська область - 14 737 випадків;- Харківська область - 22 136 випадків;- Херсонська область - 1 591 випадок;- Хмельницька область - 7 473 випадки;- Чернівецька область - 15 589 випадків;- Черкаська область - 4 917 випадків;- Чернігівська область - 4 907 випадків. Як повідомляли Українські Новини, в Рівному в інституті спалах коронавірусу. Тим часом Україна на карантині 210-й день.