У Сумській області одну з лікарень повністю перекваліфікували для лікування пацієнтів з COVID-19

В Сумській області робота ще одного медичного закладу була перепрофільована для прийому пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19 у той час, як в Україні знову виявили рекорд із добового приросту хворих на коронавірус. Як передають Українські Новини, про це в середу, 7 жовтня, пише видання SumyToday. Так, госпіталізацію та лікування людей з COVID-19 почали проводити в Глухівській міській лікарні. За словами директора медичного закладу Сергія Носкова, лікарня стала третьою в Україні, робота якої була спеціально перепрофільована. На сьогодні в інфекційному відділенні лікарні розгорнуто 26 ліжок для пацієнтів з COVID-19, причому дві з них вже зайняті хворими. Медустанову обладнано 11 апаратами штучної вентиляції легенів, а персонал має в наявності засоби захисту. "Лікування хворих на коронавірус буде безкоштовним лише частково. В наявності є антибіотики, жарознижувальні засоби і інші препарати. Однак, за необхідності, деякі ліки доведеться купувати хворим і їх родичам", - йдеться в повідомленні. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, з початку пандемії коронавірусу в Сумській області було підтверджено 5 885 випадків зараження. Одужали 2 067 осіб, ще 87 - загинули від ускладнень. Як повідомляли Українські Новини, раніше в Сумській області закрили на карантин одну з районних станцій швидкої допомоги, де серед працівників стався спалах коронавірусу. Також повідомлялося, що в Сумах на коронавірус захворіла працівниця Сумського апеляційного суду. Це перший випадок COVID-19 в цій установі. Крім того, спалах COVID-19 стався серед працівників Конотопського міськрайонного суду.