Венедіктова заявила, що переїхала на держдачу в Пущу-Водицю з міркувань безпеки

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявляє, що змушена була переїхати на державну дачу в Пущі-Водиці з міркувань безпеки та що це тимчасова міра.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Прошу повірити мені на слово, що переїзд у цей будинок тимчасовий захід і перебралася я туди зовсім не тому, що дуже хотіла поліпшити свої житлові умови. Так необхідно було зробити в той конкретний момент часу і пов'язаний цей момент був виключно з міркуваннями безпеки. Багато що відбулося за останній час, про що я розповісти не можу", - написала Венедіктова.

Вона додала, що ні в якій змову зі співробітниками Держуправління справами Офісу Президента або Кабінету Міністрів не вступала.

"Розмір орендної плати я не встановлювала, а отримавши пропозицію, просто з ним погодилася, прекрасно розуміючи, що моє перебування в цьому будинку займе лише кілька місяців, не більше ", - зазначила генпрокурор.

Також вона підкреслила, що вже прийняла рішення якомога швидше переїхати в інше місце.

"Сподіваюся, що мені вистачить кілька днів, щоб здійснити цей переїзд. Немає ніякого права, коли генеральний прокурор країни своєю поведінкою може змусити когось сумніватися в порядності прийнятих рішень ", - підсумувала Венедіктова.

Як повідомляли Українські Новини, Венедиктова скоротила посаду заступника генпрокурора Любовича.

Також через коронавірус зарплату генпрокурора Венедіктової скоротили на 22 тисячі.

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