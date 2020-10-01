підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
1.10.20 12:00 Пресс-конференция: "Коррумпировал ли мэр Белой Церкви Г. Дикий специализированную антикоррупционную прокуратуру?"

01 жовтня 2020, четвер, 11:50 8
Судова влада 2020-10-01T12:45:03+03:00
Українські Новини
Венедіктова заявила, що переїхала на держдачу в Пущу-Водицю з міркувань безпеки

Венедіктова заявила, що переїхала на держдачу в Пущу-Водицю з міркувань безпеки

Анна Рудык
Політика, Офіс Президента України, Ірина Венедіктова
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявляє, що змушена була переїхати на державну дачу в Пущі-Водиці з міркувань безпеки та що це тимчасова міра.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Прошу повірити мені на слово, що переїзд у цей будинок тимчасовий захід і перебралася я туди зовсім не тому, що дуже хотіла поліпшити свої житлові умови. Так необхідно було зробити в той конкретний момент часу і пов'язаний цей момент був виключно з міркуваннями безпеки. Багато що відбулося за останній час, про що я розповісти не можу", - написала Венедіктова.

Вона додала, що ні в якій змову зі співробітниками Держуправління справами Офісу Президента або Кабінету Міністрів не вступала.

"Розмір орендної плати я не встановлювала, а отримавши пропозицію, просто з ним погодилася, прекрасно розуміючи, що моє перебування в цьому будинку займе лише кілька місяців, не більше ", - зазначила генпрокурор.

Також вона підкреслила, що вже прийняла рішення якомога швидше переїхати в інше місце.

"Сподіваюся, що мені вистачить кілька днів, щоб здійснити цей переїзд. Немає ніякого права, коли генеральний прокурор країни своєю поведінкою може змусити когось сумніватися в порядності прийнятих рішень ", - підсумувала Венедіктова.

Як повідомляли Українські Новини, Венедиктова скоротила посаду заступника генпрокурора Любовича.

Також через коронавірус зарплату генпрокурора Венедіктової скоротили на 22 тисячі.

Більше новин про: Політика Офіс Президента України Ірина Венедіктова

Жовтень почався з нового коронавірусного антирекорду
Гривня ослабла. Курс нацвалюти на сьогодні
Новини
В Україні створять "чорний" список аграріїв, які відмовляються виконувати форвардні контракти 13:09
Болгарія змінила умови для в'їзду українців на свою територію 12:57
Сильний вітер у Києві пошкодив десятки дерев. Фото: facebook/zelenbud
Ураган у Києві вночі повалив десятки дерев. Пошкоджено автомобілі і лінії електропередач 12:43
У Дніпропетровській області через COVID-19 на карантин відправляють старшокласників школи 12:39
Мінкультури отримало мільярд гривень з Фонду боротьби з коронавірусом, але нічого не витратило 12:32
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Зеленський звільнив Фокіна 13:30
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
більше новин
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok