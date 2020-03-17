Рада схвалила призначення генпрокурором Венедіктової

Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової, яку в грудні призначили в. о. деректора ДБР. За ухвалення проекту постанови №3227 проголосували 269 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.Згідно Конституції, президент призначає генпрокурора за згодою Ради.До цього Венедіктова займала посаду виконуючої обов'язки директора Держбюро розслідувань.Венедіктова була депутатом Ради 9-го скликання і головою комітету з питань правової політики.На дострокових виборах парламенту була третім номером у списку партії "Слуга народу".Венедіктова - юрист, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Доктор юридичних наук, професор.Як повідомляли Українські Новини, у вівторок президент Володимир Зеленський запропонував Раді дати згоду на призначення в.о. директора Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової генпрокурором.5 березня Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.