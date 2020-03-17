підписатися на розсилку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 березня 2020, вівторок, 10:30 17
Верховна Рада і партії 2020-03-17T11:15:02+02:00
Українські Новини
Рада схвалила призначення генпрокурором Венедіктової

Рада схвалила призначення генпрокурором Венедіктової

Валерия Драгомирова
Генпрокурор, Рада 9 скликання, Ірина Венедіктова
Ірина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової, яку в грудні призначили в. о. деректора ДБР.

За ухвалення проекту постанови №3227 проголосували 269 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно Конституції, президент призначає генпрокурора за згодою Ради.

До цього Венедіктова займала посаду виконуючої обов'язки директора Держбюро розслідувань.

Венедіктова була депутатом Ради 9-го скликання і головою комітету з питань правової політики.

На дострокових виборах парламенту була третім номером у списку партії "Слуга народу".

Венедіктова - юрист, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Доктор юридичних наук, професор.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок президент Володимир Зеленський запропонував Раді дати згоду на призначення в.о. директора Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової генпрокурором.

5 березня Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.

Більше новин про: Генпрокурор Рада 9 скликання Ірина Венедіктова

Рада схвалила призначення генпрокурором Венедіктової
За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон
Новини
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
На міжбанку гривня подешевшала до 27,01 UAH/USD 11:07
Кабмін закриває пункти пропуску на кордоні з Кримом, але обіцяє пропускати кримчан 11:06
Ярославський очолив антикризовий штаб в Харкові 11:03
Топ-менеджер холдингу Бахматюка став новим міністром економіки 10:55
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
Exitpoll ППІ: У виборчому окрузі 179 із семикратним відривом перемагає Юлія Світлична 20:51
Коронавірус. Фото: freepik
Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня 08:40 Карта
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
більше новин
Українців не штрафуватимуть за несвоєчасну сплату комуналки під час карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok