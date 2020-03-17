Рада схвалила призначення генпрокурором Венедіктової

Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової, яку в грудні призначили в. о. деректора ДБР.

За ухвалення проекту постанови №3227 проголосували 269 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



Згідно Конституції, президент призначає генпрокурора за згодою Ради.



До цього Венедіктова займала посаду виконуючої обов'язки директора Держбюро розслідувань.



Венедіктова була депутатом Ради 9-го скликання і головою комітету з питань правової політики.



На дострокових виборах парламенту була третім номером у списку партії "Слуга народу".



Венедіктова - юрист, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Доктор юридичних наук, професор.



Як повідомляли Українські Новини, у вівторок президент Володимир Зеленський запропонував Раді дати згоду на призначення в.о. директора Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової генпрокурором.



5 березня Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.