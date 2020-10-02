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  • Венедіктова уклала договір на користування державну резиденцію до 13 вересня, - "Пуща-Водиця"
02 жовтня 2020, пʼятниця, 16:06 7
Політика 2020-10-02T17:45:03+03:00
Українські Новини
Венедіктова уклала договір на користування державну резиденцію до 13 вересня, - "Пуща-Водиця"

Венедіктова уклала договір на користування державну резиденцію до 13 вересня, - "Пуща-Водиця"

Виолетта Чайковская
ДБР, Пуща-Водиця, Ірина Венедіктова
Венедіктова. Фото: pravda.com.ua
Венедіктова. Фото: pravda.com.ua

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на користування державним житлом уклала три договори, термін дії останнього з яких завершився 13 вересня, а після громадського резонансу ДБР проводить обшуки в "Пущі-Водиці".

Про це йдеться у відповіді заступника директора комплексу відпочинку Державного управління справами "Пущі-Водиці" Геннадія Єкименка на запит Українських Новин.

"Між комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами і Венедіктової І. В. були складені договори (копії додаються)", - сказано в ньому.

Відповідь комплексу в Пущі-ВодиціВідповідь комплексу в Пущі-Водиці

Згідно з наданими агентству копій документів, Венедиктова підписала три угоди з директором комплексу Євгеном Єгоровим.

19 червня вони уклали договір про надання в користування будинку №4 по вул. Вишгородській 150.

Дані про площу і кількість кімнат будинку, а також про ціну та строк дії договору в наданій агентству копії приховані.

8 липня Венедіктова і Єгоров підписали договір про надання на місяць в користування вже шестикімнатної державної резиденції за іншою адресою - вул. Вишгородська 85.

Дані про її площу і вартості в копії угоди приховані.

9 серпня термін дії цього договору було продовжено.

У копії документа зазначено, що площа цієї шестикімнатній держрезиденції на Вишгородській 85 становить 675 кв. м, проте її ціна, як і раніше прихована.

Термін дії цього договору закінчився 13 вересня, але передбачає право продовження.

Водночас даних про його продовження або підписання нового "Пуща-Водиця" агентству не надала.

При цьому сама Венедіктова 1 жовтня повідомила, що в зв'язку з суспільним резонансом вирішила переїхати і розраховує здійснити переїзд за кілька днів.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше стало відомо, що Венедіктова користується держдачею по в рази заниженою ціною.

Венедіктова пообіцяла з'їхати з держрезиденції, попередньо обумовлений причини, за якими стала нею користуватися.

Ірина Венедіктова стала генпрокурором в березні. До цього саме Венедіктова очолювала Державне бюро розслідувань.

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