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  • В "Пущі-Водиці" проходять обшуки після скандалу з проживанням Венедіктової на держдачі
02 жовтня 2020, пʼятниця, 14:52 38 Документ
Політика 2020-10-02T16:30:04+03:00
Українські Новини
В "Пущі-Водиці" проходять обшуки після скандалу з проживанням Венедіктової на держдачі

В "Пущі-Водиці" проходять обшуки після скандалу з проживанням Венедіктової на держдачі

Виолетта Чайковская
Генпрокуратура, Пуща-Водиця, Ірина Венедіктова
ДБР. Фото: strana.ua
ДБР. Фото: strana.ua

Комплекс відпочинку Державного управління справами "Пуща-Водиця" заявляє про обшуки з боку Державного бюро розслідувань після скандалу з проживанням генеральної прокурорки Ірини Венедиктової в президентській дачі.

Про це йдеться у відповіді заступника директора "Пущі-Водиці" Геннадія Єкименко на запит Українських Новин.

"Між комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами і Венедіктової І. В. були складені договори. Щодо інших питань просимо відстрочити термін надання інформації в зв'язку з великою кількістю запитів і проведенням обшуку ДБР", - сказано в ньому.

Де саме або у кого і з яких причин проводяться обшуки він не конкретизував.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше стало відомо, що Венедіктова користується держдачею по в рази заниженою ціною.

Венедіктова пообіцяла з'їхати з держрезиденції, попередньо обумовлений причини, за якими стала нею користуватися.

Ірина Венедіктова стала генпрокурором в березні. До цього саме Венедіктова очолювала Державне бюро розслідувань.

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В "Пущі-Водиці" проходять обшуки після скандалу з проживанням Венедіктової на держдачі
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