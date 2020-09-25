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25 вересня 2020, пʼятниця, 14:53 6
Політика 2020-09-25T15:30:01+03:00
Українські Новини
Лерос розповів, що Венедіктова живе на президентській дачі в Пущі-Водиці

Лерос розповів, що Венедіктова живе на президентській дачі в Пущі-Водиці

Кира Молчанова
Генпрокурор, Пуща-Водиця, держдачі, Ірина Венедіктова
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова користується комплексом відпочинку "Пуща-Водиця".

Про це нещодавно виключений з фракції "Слуга народу" депутат Верховної Ради Гео Лерос повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Генпрокурор Венедіктова живе на президентській дачі. Кінець епохи жадібності настав", - написав він.

Депутат прикріпив до тексту фотокопію документа про те, що Венедіктова користується держдачею.

Як повідомляли Українськi Новини, зарплата Венедіктової за серпень становила 47,2 тис. гривень.

Раніше депутат Гео Лерос, розповів, що Національне антикорупційне бюро затримало за хабар помічника депутата Олександра Юрченка (фракція "Слуга народу").

1 вересня фракція "Слуга народу" у Верховній Раді  виключила депутата Лероса зі свого складу .

Раніше після виступу Лерос з трибуни парламенту депутати від "Слуги народу" почали  збір підписів за його виключення з фракції .

Пізніше ГБР  викликало Леросна на допит  як свідка у справі про несплату податків 8 вересня.

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