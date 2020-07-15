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15 липня 2020, середа, 13:45 34
Вибори 2020-07-15T16:45:04+03:00
Українські Новини
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня

Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня

Елена Новикова
Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, 25 жовтня
Місцеві вибори-2020. Фото: Цензор.немає
Місцеві вибори-2020. Фото: Цензор.немає

Верховна Рада на неділю, 25 жовтня, призначила місцеві вибори . 326 депутатів проголосували за ухвалення відповідного проєкту постанови № 3809 при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Прийняттям документа парламентарі призначили чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю 25 жовтня 2020 року.

Документом передбачено, що вибори депутатів парламенту Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, в окремих районах міст, селах і селищах Донецької та Луганської областей не проводяться.

Також не проводяться вибори депутатів обласних рад у Донецькій та Луганській областях у зв'язку з неможливістю забезпечення представництва в них спільних інтересів територіальних громад, сіл і селищ, міст Донецької і Луганської областей.

Постановою передбачено, що чергові місцеві вибори не проводяться, у разі призначення перших виборів депутатів відповідних місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року.

При цьому вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Криму, а також Донецької та Луганської областей, які не були призначені, будуть призначені в установленому окремими законами порядку і терміни, в умовах припинення тимчасової окупації та збройної агресії Росії проти України після виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансуються Росією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України; відновлення повного контролю України над державним кордоном України; роззброєння всіх незаконних збройних формувань і найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України; відновлення конституційного ладу і правопорядку на тимчасово окупованих територіях; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Криму, Донецької та Луганської областей та міста Севастополя після повноцінного завершення на відповідних територіях процедур із роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй і Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендував парламенту призначити місцеві вибори на неділю, 25 жовтня.

Також на виборах голосувати можна за місцем проживання, а не прописки.

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