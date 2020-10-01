Жителі Львова обиратимуть мера з 17 кандидатів, а міськраду — з 19 партій

Тоді як за крісло мера Дніпра змагатимуться 17 кандидатів, Львівська міська територіальна виборча комісія також завершила процес реєстрації кандидатів у депутати Львівської міської ради, зареєструвавши списки 19 партій.

Про це Українським Новинам повідомила секретар комісії березня Стеблецька.

"19 партій. Постанов з реєстрації більше не буде", - сказала вона.

За день до закінчення терміну реєстрації, 28 вересня, міськвиборчком завершив розгляд отриманих документів і зареєстрував списки останніх 7 партій: "Українського демократичного альянсу за реформи (УДАР) Віталія Кличка", "Громадянської позиції", "Духовної України", "Ідеї нації", "Конгресу українських націоналістів", "Нашого краю" і "Української республіканської партії".

Раніше були зареєстровані списки кандидатів у депутати міськради від 12 партій: "Голосу", "Європейської солідарності", "Об'єднання "Самопоміч", "Варти", "Всеукраїнського об'єднання" Свобода", "Сили і честі", "Української Галицької партії", "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина","Народного Руху"," За майбутнє"," Опозиційної платформи - За життя" і "Слуги народу".

Згідно з наданими агентству постановами комісії, "Євросолідарність" веде на вибори 64 кандидати, а очолює партійний список Петро Адамик - нинішній голова фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність" у Львівській міськраді, заступник директора фірми ресторанних послуг "Британський дім", президент "Федерації регбі Львівщини".

"Голос" висунув 56 кандидатів, а на чолі списку зареєстрований Андрій Курочка - заступник керівника відділу розвитку релігійної організації Український католицький університет УГКЦ.

"Самопоміч" зареєструвала 50 кандидатів, на чолі - незмінний з 2006 року мер Львова, який балотується на цю посаду вчетверте, Андрій Садовий.

"Слуга народу" включила до свого списку 64 кандидати, а його перший номер - кандидат в мери Львова Тарас Клефа (позафракційний депутат міськради, який пройшов в нього від "Самопомочі", начальник медчастини військово-медичного клінічного центру Західного регіону, лікар-уролог, заслужений лікар України), який на парламентських виборах 2019 балотувався в депутати по округу №118 у Львові від "Самопомочі", але отримав лише четвертий результат - 9,2%.

"Свобода" склала список партії з 64 кандидатів, на чолі - кандидат в мери, глава секретаріату однойменної партії, колишній заступник голови Верховної Ради (2012-2014) Руслан Кошулинський, який в 2015 році вийшов з Садовим до другого туру мерської гонки, але програв йому з результатом 36,8% голосів проти 61,1%.

"Батьківщина" подала партійний список з 64 претендентів, який очолює заступник голови обласної організації партії, колишній депутат Львівської міськради від неї Наталія Тимчій.

"Громадянська позиція" зареєструвала на вибори 43 кандидати, перший з них - голова координаційної ради партії, депутат Львівської облради від неї, ексдепутат двох скликань міськради Володимир Гірняк, який в 2019 балотувався в парламент у мажоритарному окрузі №120 у Львівській області, але став третім з результатом 17,86% голосів.

Від партії "Варта" зареєстровано 64 кандидати в депутати, очолює список голова фракції "Народний контроль" в міськраді Валерій Веремчук.

"Українська Галицька партія" склала список з 61 кандидата, перша з яких - кандидат в мери, депутат Львівської міськради від однойменної фракції, керівник проєкт розвитку громад громадської організації "Українська галицька асамблея" Юлія Гвоздович.

Від партії "За майбутнє" балотуються 63 кандидати, на чолі - кандидат в мери від цієї партії, голова фракції "Укроп" в нинішньому скликанні Львівської міськради, експомічник депутата Ради Тараса Батенко Ігор Телішевський.

"Удар" веде на вибори 32 кандидати, перша в списку - кандидат в мери міста, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету "Львівська політехніка", ексдепутат Львівської облради від цієї партії і ексдепутат парламенту від БПП Оксана Юринець, яка в 2019 році програла вибори в Раду по округу №117 у Львові з різницею всього в 1 тис. голосів (нинішньому кандидату в мери Львова від "Голосу" Ярославу Рущишину), а в 2015 на виборах мера міста стала п'ятою з результатом 4,4%.

"Духовна Україна" подала список з 53 кандидатів, очолює його власник Галицького ринку у Львові, ексдепутат міськради від "України Соборної" Юрій Путасу.

"Конгрес українських націоналістів" зареєстрував 33 кандидата, перший з них - адвокат, ексдепутат Львівської міськради від "Нашої України" Іван Василишин.

"Народний Рух" йде на вибори з 64 кандидатами, очолює список перший заступник голови Львівської облради Богдан Гагалюк.

"Сила і честь" взяла в партсписок 64 кандидати, а очолив його директор девелоперської компанії "Моя країна" Володимир Пекар.

"Наш край" включив до виборчого списку 31 кандидата в міськраду, перший номер - тимчасово безробітна Ірина Гаврилів, яка раніше працювала заступником начальника адміністративного відділу фірми з оренди майна "АЙПІЄ-Л" львівського ринку "Південний".

"Опозиційна платформа - За життя" склала список з 31 кандидата, на чолі якого - адвокат, колишній помічник депутата Ради Сергія Ларіна Михайло Герман.

"Українська республіканська партія" зареєструвала на вибори 31 кандидата в депутати, перший номер в списку - голова правління громадської організації "Союз учасників війни з російським окупантом" Форпост" Роман Семчишин.

У список партії "Ідея нації" включено 39 кандидатів, на чолі - кандидат в мери Львова, голова і активіст однойменної громадської організації Остап Стахів.

Водночас до 5 жовтня включно зазначені зареєстровані особи можуть зняти свою кандидатуру з виборів шляхом подачі в ТВК заяви про відмову від балотування.

Як повідомляли Українські Новини, недотримання містами карантину Зеленський пов'язує з місцевими виборами.

Місцеві вибори пройдуть в жовтні 2020 за новими правилами у зв'язку зі набранням чинності новим Виборчим кодексом.

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