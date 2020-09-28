Список кандидатів у мери Львова поповнився "Слугою народу" і нардепом

лікаря Тараса Кльофу від партії "Слуга народу", колишнього парламентарія Оксану Юринець від "Українського демокартіческого альянсу за реформи (УДАР) Віталія Кличка" і ще двох осіб. Львівська міська територіальна виборча комісія (ТВК) зареєструвала кандидатами в мери Львова крім Садового, Синютки та Кошулинського , депутата Верховної Ради Ярослава Рущишина від "Голосу",колишнього парламентарія Оксану Юринець від "Українського демокартіческого альянсу за реформи (УДАР) Віталія Кличка" і ще двох осіб.

Про це йдеться в постановах комісії, наданих Українським Новинам її секретарем Мартою Стеблецькою.

Кльофа - позафракційний депутат Львівської міської ради, що пройшов в нього від "Об'єднання "Самопоміч", начальник медчастини військово-медичного клінічного центру Західного регіону, лікар-уролог, заслужений лікар України.

На парламентських виборах 2019 року він балотувався в депутати по округу №118 у Львові від "Самопомочі", але отримав лише четвертий результат - 9,2%

Рущишин є депутатом Ради, обраним від "Голосу" в окрузі №117 у Львові.

Юринець - професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету "Львівська політехніка", в 2014-2019 роках була депутатом парламенту від "Блоку Петра Порошенка", а в 2010-2014 роках - депутатом Львівської обласної ради від УДАРу.

У 2019 на виборах в Раду програла Рущишину з різницею в 1 тис. голосів, а в 2015 на виборах мера Львова стала п'ятою з результатом 4,4%.

Крім них кандидатами в мери Львова зареєстровані: від партії Народний Рух - директор фірми архітектурно-проєктних послуг "Укрдізайнгрупп" Ігор Кузьмак , шляхом самовисування - керівник управління інвестиційної політики Львівської обласної державної адміністрації Роман Матіс, який раніше очолював Самбірську районну організацію БПП.

Раніше Львівська міська ТВК зареєструвала 10 кандидатів у мери Львова, серед яких чинний міський голова Андрій Садовий, колишній голова Львівської ОДА Олег Синютка та ексзаступник голови парламенту Руслан Кошулинський.

Таким чином, зараз в кандидати мера Львова зареєстровано вже 15 осіб.

Крім того, Львівська комісія зареєструвала списки кандидатів в депутати Львівської міськради від 8 партій.

Списки "Слуги народу", "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" і "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" складаються з 64 кандидатів, а очолюють їх Кльофа, Кошулинський і колишній депутат Львівської міськради Наталія Тимчій відповідно.

Від партії "За майбутнє" зареєстровано 63 кандидати на чолі з кандидатом в мери, головою фракції "Укроп" у Львівській міськраді Ігорем Телішевським, від "Української Галицької партії" - 61 на чолі з кандидатом в мери, депутатом Львівської міськради від однойменної фракції Юлією Гвоздович.

У списку Народного Руху 64 кандидати, перший з яких - перший заступник голови Львівської облради Богдан Гагалюк, "Сили і честі" - 64, починаючи з директора дивелоперської компанії "Моя країна" Володимира Пекаря, "Опозиційною платформи - За життя" - 31 на чолі з адвокатом, колишнім помічником депутата Ради Сергія Ларіна Михайлом Германом.

Раніше вже були зареєстровані партійні списки "Самопомочі", "Європейської солідарності", "Голосу" і партії "Варта".

Таким чином, у виборах депутатів Львівської міськради братимуть участь не менше ніж 12 партій.

Термін висунення кандидатів і подачі документів до ТВК тривав з 15 вересня по 24 вересня включно.

Відомості, які надійшли на розгляд комісії, вона публічно не розголошує.

Реєстрація кандидатів завершиться 29 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЦВК визначила суму застави для кандидатів у мери Львова та інших міст.

Місцеві вибори пройдуть 25 жовтня за новими правилами в зв'язку з набранням чинності нового Виборчого кодексу.

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