Мінекономіки прогнозує падіння економіки в разі посилення карантину

жорсткий карантин і зменшення попиту призвели до поглиблення падіння економіки Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину, тоді як

Про це йдеться у матеріалах міністерства, передають Українські Новини.

"Пом'якшення карантинних обмежень та їх подальше зняття на тлі прийнятих урядових рішень, спрямованих на пом'якшення впливу пандемії COVID-19, пом'якшення монетарної політики дозволять оживити економічну активність... Але якщо обмеження будуть посилюватися, економіка повернеться до низхідної динаміки, що сформує W-подібну траєкторію", - йдеться в матеріалах.

W-подібна модель означає, що після спаду йде деякий тимчасовий підйом, який помилково приймають за повне відновлення, а потім знову настає рецесія економіки.

У разі пом'якшення карантинних обмежень Мінекономіки очікує відновлення зростання економіки в четвертому кварталі цього року.

Як повідомляли Українські Новини, S&P прогнозує падіння ВВП України на 6% у 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH/USD.

Раніше в Мінфіні розповіли, скільки витратили з бюджету на боротьбу з коронавірусом.

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