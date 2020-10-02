За місяць подорожчав на 80 копійок: як змінювався курс долара в обмінниках у вересні

Після зниження в серпні у вересні в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 74,93 коп. до 28,4210 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 80,36 коп. до 28,2127 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.



Середній курс купівлі євро підвищився на 40,39 коп. до 32,8096 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 26,91 коп. до 33,3082 UAH/EUR.



в серпні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 17,81 коп. до 27,6208 UAH/USD, курс купівлі знизився на 15,72 коп. до 27,3658 UAH/USD після підвищення в липні.



Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро Російський рубль (10) Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж Середній курс на 30 вересня 28,2127 28,4210 32,8096 33,3082 3,2800 3,7800 Середній курс на 1 вересня 27,4091 27,6717 32,4057 33,0391 3,3300 3,8400 У порівнянні з 1 вересня 0,8036 0,7493 0,4039 0,2691 -0,0500 -0,0600

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.



Нагадаємо, у вересні НБУ більше продавав валюти, ніж купував.

Крім того, Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.

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