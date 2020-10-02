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02 жовтня 2020, пʼятниця, 11:37 7
Фінанси 2020-10-02T12:30:03+03:00
Українські Новини
Шостий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує зростати

Шостий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує зростати

Катерина Цапро
Курс валют, курс долара, курс євро
Курс долара
Курс долара

З 25 вересня по 2 жовтня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 8,90 коп. до 28,4567 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,35 коп. до 28,2448 UAH / USD, підвищуючись шостий тиждень поспіль в той час, як Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс покупки євро підвищився на 28,23 коп. до 32,9113 UAH / EUR, курс продажу підвищився на 28,09 коп. до 33,3913 UAH / EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

євро

Російський рубль (10)

 

Купівля

продаж

Купівля

продаж

Купівля

продаж

Середній курс на 2 жовтня

28,2448

28,4567

32,9113

33,3913

3,3000

3,7600

У порівнянні з 25 вересня

0,0935

0,0890

0,2823

0,2809

-0,0200

-0,0600

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, з 18 по 25 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 14,15 коп. до 28,3677 UAH / USD, курс купівлі підвищився на 15,04 коп. до 28,1513 UAH / USD, підвищуючись п'ятий тиждень поспіль.

Також Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.

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