Шостий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує зростати

З 25 вересня по 2 жовтня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 8,90 коп. до 28,4567 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,35 коп. до 28,2448 UAH / USD, підвищуючись шостий тиждень поспіль в той час, як Національний банк знизив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс покупки євро підвищився на 28,23 коп. до 32,9113 UAH / EUR, курс продажу підвищився на 28,09 коп. до 33,3913 UAH / EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро Російський рубль (10) Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж Середній курс на 2 жовтня 28,2448 28,4567 32,9113 33,3913 3,3000 3,7600 У порівнянні з 25 вересня 0,0935 0,0890 0,2823 0,2809 -0,0200 -0,0600

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, з 18 по 25 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 14,15 коп. до 28,3677 UAH / USD, курс купівлі підвищився на 15,04 коп. до 28,1513 UAH / USD, підвищуючись п'ятий тиждень поспіль.

Також Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.

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