Долар дорожчає. Офіційний курс валют до понеділка

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD , що встановлюється ним на 2-4 жовтня .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 1,16 коп. до 28,3105 UAH/USD, що встановлюється ним на 1 жовтня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют з п'ятниці до неділі:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,7298 1 долар США 28,3343 1 швейцарський франк 30,8871 10 ієн 2,6861 10 російських рублів 3,6740 1 євро 33,3282

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 3 коп. в четвер знизився на 5 коп. до 28,34 UAH/USD.

Крім того, станом на 9:30 знизився середній курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків на 1,49 коп. до 28,4061 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 0,94 коп. до 28,2033 UAH/USD.

Також експерт прогнозує, що найближчим часом курс долара в Україні може підскочити до 28,5 гривень до долара.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини