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02 жовтня 2020, пʼятниця, 05:00 9
Фінанси 2020-10-02T08:00:03+03:00
Українські Новини
Долар дорожчає. Офіційний курс валют до понеділка

Долар дорожчає. Офіційний курс валют до понеділка

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні на 2-4 жовтня
Курс гривні на 2-4 жовтня

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD, що встановлюється ним на 2-4 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 1,16 коп. до 28,3105 UAH/USD, що встановлюється ним на 1 жовтня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют з п'ятниці до неділі:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,7298
1 долар США 28,3343
1 швейцарський франк 30,8871
10 ієн 2,6861
10 російських рублів 3,6740
1 євро 33,3282

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 3 коп. в четвер знизився на 5 коп. до 28,34 UAH/USD.

Крім того, станом на 9:30 знизився середній курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків на 1,49 коп. до 28,4061 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 0,94 коп. до 28,2033 UAH/USD.

Також експерт прогнозує, що найближчим часом  курс долара в Україні може підскочити до 28,5 гривень до долара.

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