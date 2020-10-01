Долар після одноденного зростання знову почав падати. Курс валют на 1 жовтня

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 1,49 коп. до 28,4061 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 0,94 коп. до 28,2033 UAH/USD у порівнянні з 30 вересня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 2,43 коп. до 32,8339 UAH / EUR, курс продажу підвищився на 1,54 коп. до 33,3236 UAH / EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 28,2033 28,4061 32,8339 33,3236 3,31 3,80 Максимальний 28,3200 28,5200 33,0000 33,6000 3,62 5,00 Мінімальний 28,0500 28,3100 32,5000 33,0500 2,60 3,60

Як повідомляли Українські Новини, з 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом під час здійснення готівкових розрахунків.

Тим часом у вересні сальдо інтервенцій Національного банку на міжбанку було від'ємним і становило 0,2 млрд доларів.

Також залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у вересні скоротився у 2,1 раза з 45,657 млрд гривень (на 1 вересня) до 21,275 млрд гривень (на 1 жовтня).

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