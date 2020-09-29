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  • Заставу в 3 млн внесли небайдужі люди, які стурбовані проблемами Київщини, - Юрченко
29 вересня 2020, вівторок, 11:43 4
Політика 2020-09-29T12:00:02+03:00
Українські Новини
Заставу в 3 млн внесли небайдужі люди, які стурбовані проблемами Київщини, - Юрченко

Заставу в 3 млн внесли небайдужі люди, які стурбовані проблемами Київщини, - Юрченко

Валерия Драгомирова
Юрченко, Грошова застава, сізо
Олександр Юрченко. Фото: facebook/yurchenko211
Олександр Юрченко. Фото: facebook/yurchenko211

Депутат Верховної Ради Олександр Юрченко, якому повідомили про підозру в отриманні хабаря, заявив, що заставу в 3 млн гривень за нього внесли "небайдужі люди".

Про це він сказав у будівлі парламенту у вівторок, передають Українські Новини.

"Застава? Я вже кілька раз відзначав, що (внесли) небайдужі люди, які стурбовані проблемами Київщини ", - сказав Юрченко.

За його словами, Київ страждає від полігонів і побутового сміття через те, що в Україні не функціонує законодавча база, яка регулювала б поводження з побутовими відходами.

Депутат також зазначив, що люди, які внесли за нього заставу, хочуть, щоб був прийнятий закон про систему сміттєперероблювання, однак, за його словами, "хтось не захотів", щоб цей закон був прийнятий у другому читанні.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня Юрченко вийшов з СІЗО після внесення 3 млн гривень застави.

17 вересня, стало відомо, що Олександр Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Помічник був заарештований, проте за нього внесли заставу в півтора мільйона гривень.

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