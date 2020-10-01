Стало відомо про нові жертви пожеж у Луганській області. Всього 9 загиблих

Кількість загиблих під час пожежі в Луганській області збільшилася на 3 людини до 9. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини. "Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сіверськодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів", - сказано в ньому. Всього вогнем пройдено 6 осередків, орієнтовна площа, пройдена вогнем, усіх осередків становить близько 9,3 тис. га. "В результаті пожеж загинуло 9 осіб та госпіталізовано 14 осіб", - сказано в повідомленні.За оперативними даними, вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будинків, евакуйовано 120 осіб. Наразі поширення вогню в бік Сіверськодонецька немає. Як повідомляли Українські Новини, раніше в четвер Офіс генерального прокурора повідомив, що кількість загиблих при пожежі в Луганській області становить 6 осіб . 30 вересня о Луганській області зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави і чагарників. Внаслідок надзвичайно складних погодних умов і сильного вітру вогонь розповсюдився майже на 10 тис. Га на добу. У Луганській області пожежі біля 10 сіл, з деяких довелося евакуювати жителів. Також раніше повідомлялося, що пожежа в Луганській області пошкодив кілька десятків будинків. Розслідуванням причин масових пожеж на Луганщині зайнялася прокуратура.