Стало відомо про нові жертви пожеж у Луганській області. Всього 9 загиблих

Кількість загиблих під час пожежі в Луганській області збільшилася на 3 людини до 9.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сіверськодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів", - сказано в ньому.

Всього вогнем пройдено 6 осередків, орієнтовна площа, пройдена вогнем, усіх осередків становить близько 9,3 тис. га.

"В результаті пожеж загинуло 9 осіб та госпіталізовано 14 осіб", - сказано в повідомленні.

За оперативними даними, вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будинків, евакуйовано 120 осіб.

Наразі поширення вогню в бік Сіверськодонецька немає.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в четвер Офіс генерального прокурора повідомив, що кількість загиблих при пожежі в Луганській області становить 6 осіб .

30 вересня о Луганській області зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави і чагарників.

Внаслідок надзвичайно складних погодних умов і сильного вітру вогонь розповсюдився майже на 10 тис. Га на добу.

У Луганській області пожежі біля 10 сіл, з деяких довелося евакуювати жителів.

Також раніше повідомлялося, що пожежа в Луганській області пошкодив кілька десятків будинків.

Розслідуванням причин масових пожеж на Луганщині зайнялася прокуратура.

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