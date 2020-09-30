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  • У Луганській області пожежі біля 10 сіл. З деяких евакуюють жителів
30 вересня 2020, середа, 20:09 5
Події 2020-09-30T21:00:02+03:00
Українські Новини
У Луганській області пожежі біля 10 сіл. З деяких евакуюють жителів

У Луганській області пожежі біля 10 сіл. З деяких евакуюють жителів

Кира Молчанова
дснс, Лісові пожежі, пожежа в Луганській області
Пожежа в Луганській області. Фото: пресслужба ДСНС
Пожежа в Луганській області. Фото: пресслужба ДСНС

У Луганській області знову горять ліси та суха трава. Через сильний вітер робота пожежників ускладнюється. Є загроза, що вогонь перекинеться на житлові будинки.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Там повідомили, що триває ліквідація пожеж поблизу с. Трьохізбенка, с. Кряківка с. Муратове, с. Капітанове Новоайдарського району, а також між с. Половинкине і с. Байдівка Старобільського району, де 30 вересні виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки.

Пожежа в Луганській області. Фото: прес-служба ГосЧСПожежа в Луганській області. Фото: пресслужба ДСНС

На території Луганської області основні зусилля в гасінні лісових пожеж зосереджені в Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де у зв'язку з сильними поривами вітру, сталося поширення вогню, зокрема:

  1. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 50 га в районі с. Кряківка і с. Трьохізбенка Новоайдарського району. Попередньо жертв і постраждалих немає.

У зв'язку зі шквалистим вітром лісова пожежа поширилася на територію с. Муратове Новоайдарського району. Інформації про жертви та постраждалих немає. Проводиться евакуація населення с. Муратове і с. Капітанове. Інформація уточнюється.

  1. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 10 га в районі с. Малинове, с. Піщане і с. Артема Станично-Луганського району. Попередньо жертв і постраждалих немає. У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза поширення пожежі на населені пункти.

Через поширення лісової пожежі на очерет і суху траву поблизу с. Артема Станично-Луганського району існує загроза поширення пожежі на с. Артема і с. Нижньотепле. Організовується евакуація жителів.

  1. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 8 га між с. Половинкине і с. Байдівка Старобільського району. Попередньо жертв і постраждалих немає. У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза поширення пожежі на дані населені пункти.

Рятувальники уточнюють, скільки будинків постраждали від вогню.

Горить суха трава. Фото: прес-служба ГосЧСГорить суха трава. Фото: пресслужба ДСНС

Всього на пожежі залучено 192 людини і 44 одиниці техніки. Однак гасіння пожеж ускладнює сильний поривчастий вітер швидкістю більш як 20 м / с.

За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м / с, в інші дні вітер 3-12 м / с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.

Ліс в диму. Фото: прес-служба ГосЧСЛіс в диму. Фото: пресслужба ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня в результаті надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганської області було зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 200 га.

Також Луганській області в результаті пожежі  загинула людина, ще двоє зазнали опіків.

7 вересня пожежу загасили.

 

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