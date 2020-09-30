У Луганській області пожежі біля 10 сіл. З деяких евакуюють жителів

У Луганській області знову горять ліси та суха трава. Через сильний вітер робота пожежників ускладнюється. Є загроза, що вогонь перекинеться на житлові будинки. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там повідомили, що триває ліквідація пожеж поблизу с. Трьохізбенка, с. Кряківка с. Муратове, с. Капітанове Новоайдарського району, а також між с. Половинкине і с. Байдівка Старобільського району, де 30 вересні виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки. Пожежа в Луганській області. Фото: пресслужба ДСНС На території Луганської області основні зусилля в гасінні лісових пожеж зосереджені в Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де у зв'язку з сильними поривами вітру, сталося поширення вогню, зокрема: Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 50 га в районі с. Кряківка і с. Трьохізбенка Новоайдарського району. Попередньо жертв і постраждалих немає. У зв'язку зі шквалистим вітром лісова пожежа поширилася на територію с. Муратове Новоайдарського району. Інформації про жертви та постраждалих немає. Проводиться евакуація населення с. Муратове і с. Капітанове. Інформація уточнюється. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 10 га в районі с. Малинове, с. Піщане і с. Артема Станично-Луганського району. Попередньо жертв і постраждалих немає. У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза поширення пожежі на населені пункти. Через поширення лісової пожежі на очерет і суху траву поблизу с. Артема Станично-Луганського району існує загроза поширення пожежі на с. Артема і с. Нижньотепле. Організовується евакуація жителів. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 8 га між с. Половинкине і с. Байдівка Старобільського району. Попередньо жертв і постраждалих немає. У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза поширення пожежі на дані населені пункти. Рятувальники уточнюють, скільки будинків постраждали від вогню. Горить суха трава. Фото: пресслужба ДСНС Всього на пожежі залучено 192 людини і 44 одиниці техніки. Однак гасіння пожеж ускладнює сильний поривчастий вітер швидкістю більш як 20 м \/ с. За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м \/ с, в інші дні вітер 3-12 м \/ с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів. Ліс в диму. Фото: пресслужба ДСНС Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня в результаті надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганської області було зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 200 га. Також Луганській області в результаті пожежі загинула людина, ще двоє зазнали опіків. 7 вересня пожежу загасили.