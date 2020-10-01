Кількість загиблих під час пожежі в Луганській області зросла до 6

При пожежі в Луганській області загинуло 6 осіб. Фото: пресслужба ДСНС

При пожежі в Луганській області загинуло 6 осіб. Фото: пресслужба ДСНС

Тоді як в Офісі Президента не виключають, що в пожежах винні бойовики , кількість загиблих під час пожежі в Луганській області зросла до 6.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

Зазначається, що під процесуальним керівництвом місцевих прокуратур Луганської області за фактами масштабних пожеж в Луганській області розпочато кримінальні провадження про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 1, 2 ст. 270 Кримінального кодексу).

"За останніми даними, в результаті великих опіків і отруєння чадним газом загинули 6 осіб, один з них - лісник, 12 осіб госпіталізовано. За оперативними даними, з населених пунктів, які опинилися під загрозою, евакуйовано 120 людей. Вигоріло і пошкоджено вогнем орієнтовно 424 будівлі, з них 311 - житлові будинки", - сказано в ньому.

Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування від смт Станиця Луганська до Сіверськодонецька - лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

У вогняному кільці опинилися 11 селищ в безпосередній близькості від Сіверськодонецька.

Зараз локалізовано і ліквідовано 82 пожежі, гасіння ще 64 триває - в Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах.

Сформовано обласний оперативний штаб з надання допомоги постраждалим в результаті пожеж.

Всього в гасінні задіяні 1 229 працівників особового складу та понад 200 одиниць техніки.

Залучено підрозділи рятувальників Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей.

Після підтвердження "режиму тиші" до боротьби з вогнем залучили також авіацію.

Тривають слідчі дії.

Хід досудового розслідування кримінальних проваджень перебуває на особистому контролі керівника Луганської обласної прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, пожежі в Луганській області виникли біля 10 населених пунктів, частину з яких почали евакуювати ще вчора.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через масові пожежі в Луганській області.

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