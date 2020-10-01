У Луганській області чотири людини загинули внаслідок пожеж

ділянка № 3, яка виникла поблизу Трьохізбенка (Новоайдарський район) в результаті сильного вітру (20 м/с) по лісових масивах поширився в Сіверськодонецьк (за даними лісгоспів вогнем пройдено близько 8,8 тис. га).

Силами ДСНС на околиці Сіверськодонецька здійснюється гасіння пожежі на складі побутової хімії й лакофарбових виробів;

Пожежі на заводі антисептиків (зберігається 30 тонн спирту) і на хлораторної помпової станції ліквідовані (зберігається 280 кг хлору). В цей час

поширення вогню в бік Сіверськодонецька немає.