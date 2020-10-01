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01 жовтня 2020, четвер, 08:47 5
Події 2020-10-01T09:15:01+03:00
Українські Новини
У Луганській області чотири людини загинули внаслідок пожеж

У Луганській області чотири людини загинули внаслідок пожеж

Кира Молчанова
Луганська область, Загиблі в пожежі, Лісові пожежі, пожежа в Луганській області

Пожежі в Луганській області продовжують вирувати, а сильний вітер ускладнює їх гасіння. Пожежники намагаються погасити вогнища загоряння в Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, але найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сіверськодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Основні осередки лісових пожеж:

  • ділянка №1 між населеними пунктами Байдівка і Половинкине (Старобільський район) локалізована на площі 8 га. Пожежники кажуть, що не допустили розповсюдьте вогню на житлові будинки.
  • ділянка № 2 між селами Піщане, Ніжньотепле, Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету і сухої рослинності на площі понад 20 га. Евакуювати людей не довелося.
  • ділянка № 3, яка виникла поблизу Трьохізбенка (Новоайдарський район) в результаті сильного вітру (20 м/с) по лісових масивах поширився в Сіверськодонецьк (за даними лісгоспів вогнем пройдено близько 8,8 тис. га). Силами ДСНС на околиці Сіверськодонецька здійснюється гасіння пожежі на складі побутової хімії й лакофарбових виробів; Пожежі на заводі антисептиків (зберігається 30 тонн спирту) і на хлораторної помпової станції ліквідовані (зберігається 280 кг хлору). В цей час поширення вогню в бік Сіверськодонецька немає.
  • ділянка поблизу с. Вільхове (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 200 га лісу.
  • ділянка № 5 біля с. Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету і сухої рослинності.
  • ділянкая № 6 поблизу сіл Лобачеве, Геївка (Станично-Луганський район) сталася лісова пожежа на площі 300 га.

За даними ДСНС, вогонь пройшов близько 9,3 гектара.

Пожежі в Луганській області. Фото: ГСЧСПожежі в Луганській області. Фото: ДСНС

Всього до гасіння залучено 1 тис. 229 осіб та 204 од. техніки, в тому числі від Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та Харківської областей. Також пожежі гасять військовослужбовці ЗСУ, Держлісагентства та Нацполіціі.

В результаті пожеж загинуло 4 особи (3 цивільних, 1 працівник лісгоспу) і госпіталізовані 10 осіб. За оперативними даними евакуйовані 120 осіб.

Горят дома. Фото: ГСЧСГорять будинки. Фото: ДСНС

Збитки, кількість знищених та пошкоджених будівель і споруд - уточнюється органами місцевої влади.

За прогнозом синоптиків, в області збережеться малохмарна погода без опадів. Сьогодні будуть пориви вітру до 20 метрів у секунду. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.

Пожежі гасили навіть вночі. Фото: ГСЧСПожежі гасили навіть вночі. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, пожежі в Луганській області виникли біля 10 населених пунктів, частину з яких почали евакуювати ще вчора.

2 вересня в результаті надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганської області  було зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 200 га.

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